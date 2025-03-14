o2 Mobile Unlimited On Demand: Monatlich kündbarer Tarif zum Bestpreis
Der o2 Mobile Unlimited on Demand von freenet ist eine günstige Alternative zu anderen Highspeed-Flatrates.
Für 19,99 Euro im Monat (statt regulär 59,99 Euro) erhalten Kunden eine monatlich kündbare Allnet-Flatrate für Telefonie und SMS im o2 Netz. Im Tarif enthalten ist unbegrenztes Datenvolumen mit 5G-Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s. Bitte beachten: Ab dem 25. Monat erhöht sich der Preis auf 24,99 Euro pro Monat.
Eine Besonderheit ist die tägliche Datenbegrenzung auf 10 GB mit der Möglichkeit, 2 GB Datenvolumen kostenlos per SMS nachzubuchen – und das beliebig oft. Am nächsten Tag beginnt das Volumen wieder bei 10 GB. Der Vertragsbeginn ist bis zum 10.06.2025 flexibel wählbar.
Zusätzliche Boni machen das Angebot attraktiver: Alle Kunden erhalten einen Monat waipu.tv Perfect Plus gratis (danach 12,99 €/Monat, monatlich kündbar). Außerdem gibt es eine Reise-eSIM von freenet Travel mit 200 MB freiem Datenvolumen im Ausland. Die eSIM kann nach Vertragsaktivierung per E-Mail heruntergeladen und sofort genutzt werden.
In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.
Würde ich tatsächlich niemanden empfehlen, wer mal auf einen hotspot angewiesen ist. Das Nachbuchen klappt per sms das erste mal. Wenn man aber auffüllen möchte und mehrere „Weiter“ an die SMS sendet, dann klappt das leider nicht problemlos.
Anscheinend genau der Sinn und Zweck von dem Tarif…
Sind seit 2 Tagen ohne Internet zuhause zwecks Umstellung bis Montag… es ist wirklich schlecht gelöst mit der SMS. Entweder man bekommt keine Bestätigung zurück oder aber es wird angeblich gebucht und 10min später heißt es wieder 80% der Daten sind verbraucht… dabei sind keinerlei Großverbraucher am hotspot…
Ich habe mich damals für den Vertrag entschieden und bereue es wirklich.
Auch wer viel auf dem Telefon streamt wird davon genervt werden. Der Prozess mit dem nachbuchen ist grundsätzlich in Ordnung aber nicht wenn er so unzuverlässig funktioniert.
Gestern Abend habe ich 5 mal nachgebucht. Davon wurden nur 2 mal erkannt.
Und wirklich „unlimited“ ist da auch nichts. Freenet kündigt gerne Kunden die 300GB und mehr im Monat verbrauchen denn Freenet denkt die Kunden laden ihre Urlaubsfotos hoch.