o2 Mobile Unlimited On Demand: Monatlich kündbarer Tarif zum Bestpreis

Der o2 Mobile Unlimited on Demand von freenet ist eine günstige Alternative zu anderen Highspeed-Flatrates.

Für 19,99 Euro im Monat (statt regulär 59,99 Euro) erhalten Kunden eine monatlich kündbare Allnet-Flatrate für Telefonie und SMS im o2 Netz. Im Tarif enthalten ist unbegrenztes Datenvolumen mit 5G-Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s. Bitte beachten: Ab dem 25. Monat erhöht sich der Preis auf 24,99 Euro pro Monat.

Eine Besonderheit ist die tägliche Datenbegrenzung auf 10 GB mit der Möglichkeit, 2 GB Datenvolumen kostenlos per SMS nachzubuchen – und das beliebig oft. Am nächsten Tag beginnt das Volumen wieder bei 10 GB. Der Vertragsbeginn ist bis zum 10.06.2025 flexibel wählbar.

Zusätzliche Boni machen das Angebot attraktiver: Alle Kunden erhalten einen Monat waipu.tv Perfect Plus gratis (danach 12,99 €/Monat, monatlich kündbar). Außerdem gibt es eine Reise-eSIM von freenet Travel mit 200 MB freiem Datenvolumen im Ausland. Die eSIM kann nach Vertragsaktivierung per E-Mail heruntergeladen und sofort genutzt werden.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.