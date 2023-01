o2 senkt Rabatte im Festnetz

Nicht nur im Mobilfunkbereich wird Telefónica Deutschland (o2) in Kürze Preiserhöhungen durchführen. Auch der Festnetzbereich ist betroffen. Zunächst aber „nur“ mit gekürzten Neukundenrabatten.

So bestätigt das Unternehmen aktuell die neuen befristeten o2 my Home Neukunden-Aktionen, die ab dem 18.01.2023 greifen sollen.

Bei einer 24-monatigen Mindestlaufzeit erhalten o2 Neukunden der Tarife o2 my Home S, M, XL und XXL dann im ersten Jahr nur noch einen monatlichen Rabatt von 5 Euro (zuvor waren es 10 Euro) auf die Grundgebühr im Vergleich zum regulären Preis.

Unverändert gilt für O2 Mobilfunkkunden im Anschluss der unbefristete Kombi-Vorteil i. H. v. 5 Euro.

Auch o2 my Home L mit weniger Rabatt

Weiterhin gibt es ein befristetes Angebot auf den o2 my Home L (250 Mbit/s). Hier beträgt der Rabatt im ersten Jahr nur noch 10 Euro (zuvor waren es 15 Euro) auf die reguläre Grundgebühr in Höhe von 39,99 Euro. Von dieser Aktion ausgenommen sind o2 my Home L-Tarife, die im Glasfasernetz (FTTH) von UGG und Deutsche Telekom realisiert werden.

Zudem entfällt in folgenden Tarifen der Anschlusspreis:

O2 my Home L (DSL und Kabel)

O2 my Home S und M (über O2 HomeSpot – Fixed Mobile Substitution (FMS))

O2 my Home M bis XXL (über das Glasfasernetz der Deutsche Telekom)

Die genannten Rabatte gelten nach aktuellem Stand bis zum 04.04.2023.

