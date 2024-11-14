Tomorrow startet nachhaltiges Crowdinvesting für alle

Tomorrow, ein nachhaltiger Bankdiestleister aus Hamburg, startet am 14. November 2024 ein fortlaufendes Crowdinvesting für Privatpersonen.

Dies folgt auf eine erfolgreiche institutionelle Finanzierungsrunde im Oktober, bei der Tomorrow knapp 5 Millionen Euro von bestehenden und neuen Investoren erhalten hat. Zu den Investoren zählen Partner wie ETF Partners und Porsche Ventures, die das Unternehmen weiterhin mit Wandeldarlehen unterstützen. Das Crowdinvesting ermöglicht bestehenden und neuen Kleinanlegern, sich mit Beträgen zwischen 100 und 25.000 Euro an Tomorrow zu beteiligen. Sie erhalten dafür virtuelle, tokenbasierte Wertpapiere.

Bereits heute blickt Tomorrow auf rund 10.000 private Mikroinvestoren und über 14 Millionen Euro Kapital aus dem Crowdinvesting. Über die Plattform WIWIN können interessierte Anlegerinnen technologiebasierte Genussrechte über die Blockchain erwerben. Da es weder eine Zielsumme noch eine Laufzeit gibt, bleibt die Beteiligungsmöglichkeit offen und soll der Weiterentwicklung des Geschäftsmodells von Tomorrow und neuer Funktionen im Banking dienen.

Die Anlagebroschüre zum aktuellen Crowdinvesting für Privatpersonen habe ich euch hier hochgeladen.

