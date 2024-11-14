Fintech

Tomorrow startet nachhaltiges Crowdinvesting für alle

Autor-Bild
Von
|
Tomorrow

Tomorrow, ein nachhaltiger Bankdiestleister aus Hamburg, startet am 14. November 2024 ein fortlaufendes Crowdinvesting für Privatpersonen.

Dies folgt auf eine erfolgreiche institutionelle Finanzierungsrunde im Oktober, bei der Tomorrow knapp 5 Millionen Euro von bestehenden und neuen Investoren erhalten hat. Zu den Investoren zählen Partner wie ETF Partners und Porsche Ventures, die das Unternehmen weiterhin mit Wandeldarlehen unterstützen. Das Crowdinvesting ermöglicht bestehenden und neuen Kleinanlegern, sich mit Beträgen zwischen 100 und 25.000 Euro an Tomorrow zu beteiligen. Sie erhalten dafür virtuelle, tokenbasierte Wertpapiere.

Bereits heute blickt Tomorrow auf rund 10.000 private Mikroinvestoren und über 14 Millionen Euro Kapital aus dem Crowdinvesting. Über die Plattform WIWIN können interessierte Anlegerinnen technologiebasierte Genussrechte über die Blockchain erwerben. Da es weder eine Zielsumme noch eine Laufzeit gibt, bleibt die Beteiligungsmöglichkeit offen und soll der Weiterentwicklung des Geschäftsmodells von Tomorrow und neuer Funktionen im Banking dienen.

Die Anlagebroschüre zum aktuellen Crowdinvesting für Privatpersonen habe ich euch hier hochgeladen.

Zu den Tomorrow Kontomodellen →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl renditestarker Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Fintech / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Geld Rente Wachsen Finanzen Euro
Der Traum vom Eigenheim stirbt: Immer weniger Deutsche wollen kaufen
in Gesellschaft
Personalausweis Perso Ausweis
Personalausweis wird teurer: Das steckt hinter der Gebührenerhöhung
in News
Gematik veröffentlicht Spezifikation für elektronisches T-Rezept
in Dienste
Cupra Tindaya: Eine „mutige Vision für die Zukunft“
in Mobilität
Smartlock tedee GO 2 Aluminium startet in Deutschland
in Smart Home
Sony zeigt neuen Flaggschiff-Kopfhörer für Gamer
in Audio
Apple Iphone 2021 Header
Handyhelden überrascht mit 50-GB-Tarif im Telefónica-Netz
in Tarife
Ard Hoerfunk Audiothek
ARD Games Netzwerk enthüllt: Das steckt hinter dem neuen Gaming-Projekt
in Gaming
Waipu Tv
waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig
in Schnäppchen
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue startet Summer Sale 2025
in Smart Home | Update