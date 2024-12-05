One Series: XREAL präsentiert zwei neue Augmented Reality-Brillen

Das Unternehmen XREAL (ehemals „Nreal“) ist schon seit einiger Zeit als Mitbewerber im Bereich Augmented Reality (AR) unterwegs und hat nun offiziell zwei neue AR-Brillenmodelle innerhalb der neu eingeführten XREAL One Series vorgestellt. Beide Modelle gehen mit ihrem tragbaren und einfachen Brillenkonzept sowohl optisch als auch preislich einen deutlich anderen Weg als die Apple Vision und stehen eher in Konkurrenz zur Meta Quest 3.

Das Motto lautet: AR für Alle

Die XREAL One Serie besteht aus zwei Modellen, der XREAL One und der XREAL One Pro und ist die neue Generation aus dem Hause XREAL. Beide Modelle basieren auf einem speziell für AR-Brillen entwickelten Custom-Chip mit der Kurzbezeichnung „X1“ – die Entwicklung des X1-Chips dauerte nach Angaben des Unternehmens insgesamt drei Jahre.

Eine Besonderheit der Xreal AR-Brillen ist die Möglichkeit, für den Träger der Modelle ein räumliches Display von einer beliebigen Gerätequelle über USB-C zu erzeugen. Die beiden Modelle sollen mit der iPhone/Android-Plattform, Steam Deck, Windows & Mac und vielen weiteren Geräten kompatibel sein.

Während der Vorgänger noch einen Zubehöradapter benötigte, entfällt dieser bei der Xreal One Serie. Auch ein leerer Akku muss nicht befürchtet werden, die AR-Brille wird über die angeschlossene Output-Quelle mit Energie versorgt.

Weitere Informationen und technische Daten zur Xreal One-Serie, bestehend aus One und One Pro, gibt es auf der offiziellen Website. Preislich startet das kleinere Modell bei 549 Euro, die Pro-Variante bei 649 Euro. Die Auslieferung soll ab Mitte Dezember beginnen, Vorbesteller können sich die Modelle entweder über die offizielle Webseite oder später exklusiv bei Amazon sichern.