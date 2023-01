One UI 5.1: Samsung bestätigt das Android-Update, Release im Februar?

Ende 2022 haben wir erfahren, dass Samsung an einem Update für One UI arbeitet, der Benutzeroberfläche für die Galaxy-Smartphones. Aktuell ist One UI 5.0, es soll aber bald One UI 5.1 erscheinen. Android 13 ist übrigens weiterhin die Basis dafür.

Kommt One UI 5.1 schon im Februar?

Im Rahmen der Ankündigung kleiner Updates für andere Produkte hat Samsung jetzt auch ganz offiziell von One UI 5.1 gesprochen. In der US-Pressemitteilung wird die neue Version als Voraussetzung für ein neues Galaxy Watch-Feature genannt.

Am 1. Februar werden wir die neue Galaxy S-Reihe sehen und ich wette, dass das Samsung Galaxy S23 mit One UI 5.1 ausgeliefert wird. Das S22 und S21 werden aber sicher zeitnah versorgt, ich würde sogar noch im Februar damit rechnen.

Die finalen Details bezüglich One UI 5.1 haben wir bisher noch nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Samsung im Rahmen des Events darüber spricht. Es ist ein Punkt-Update, man sollte nicht zu viel erwarten, für Samsung-Nutzer ist das aber mit Sicherheit dennoch interessant. Wir werden euch hier entsprechen informieren.

