Firmware und OS

One UI 6.1.1 ist da: Samsung verteilt großes Android-Update

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Samsung Galaxy S24 Ultra Front

Samsung hat ein durchaus großes Android-Update vor One UI 7 und Android 15 parat und hat heute bekannt gegeben, dass ab sofort One UI 6.1.1 verteilt wird. Die Basis ist weiterhin Android 14, aber Samsung fügt selbst viele Neuerungen hinzu.

Der Fokus liegt auf der Galaxy AI und es ist einiges dabei, bei der Galaxy S24-Reihe ist das Update daher auch ordentliche 2,8 GB groß. Den Changelog gibt es bereits bei SamMobile, ein paar Details dazu findet ihr allerdings am Ende des Beitrags.

Es steht im Raum, dass das der Grund war, warum wir noch kein One UI 7 gesehen haben, daher bin ich jetzt mal gespannt, ab wann Samsung über Android 15 spricht. Anfang Oktober findet ein Samsung-Event statt, vielleicht sehen wir es dann dort.

Samsung One UI 6.1.1: Die Neuerungen

  • Turn simple sketches into stunning works of art (Sketch to Image)
  • Portraits with personality (Portrait Studio)
  • Complete writing with simple input
  • Translate calls across multiple apps
  • Translate text in images
  • Listening Mode for Interpreting
  • Record voice and convert text simultaneously in notes
  • Use the summarize and translate feature directly from your PDF files
  • Automatically recognizes language when listening to voice recordings
  • Special wallpapers that change depending on the weather and time
Samsung Galaxy S24 Ultra Detail

Android 15: Warum ist das Update so langweilig?

Android 15 ist fertig und wird kommenden Monat für Pixel-Smartphones verteilt, aber was ist in diesem Jahr eigentlich neu? Es…

4. September 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. DeziByte 🏆
    sagt am

    Ab 9.9. erst in Europa, aktuell erstmal nur in Korea. Braucht also keiner auf dem Update-Button rumhämmern, da kommt nix. ;)

    Antworten
  2. Kurt 🔅
    sagt am

    unnötiges Update. ich meine wie viel nutzt man von diesen Funktionen?

    Antworten
  3. Rogh 🌀
    sagt am

    Wie viel davon läuft lokal und wie viel wird in die Cloud übertragen? Ich vermute mal, das meiste geht irgendwo hin.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / One UI 6.1.1 ist da: Samsung verteilt großes Android-Update
Weitere Neuigkeiten
Mastodon
Mastodon führt Zitat-Posts ein
in Social
iPhone 17 Verkaufsstart: Lieferzeiten verschieben sich schnell
in Smartphones
Borderlands 4 ab sofort für Konsolen und den PC erhältlich
in News
Prime Video erweitert NBA-Spielplan um 20 Sonntagsspiele
in News
Facebook Ray Ban Stories Brille
Amazon will euch bald Alexa als Brille anbieten
in Wearables
fraenk verlängert Datenbonus-Aktion – letzte Chance auf 5 GB extra
in Provider | Update
Ice 4 Baureihe 412
Deutsche Bahn führt Flexpreis Young ein
in Mobilität
Skoda Tech Deck Face Header
Skoda plant vorerst kein günstiges Elektroauto
in Mobilität
VW ID Polo, ID Cross, Cupra Raval und Skoda Epic: Plan für die „günstigen Elektroautos“
in Mobilität
Sony Xperia 10 VII vorgestellt – kostet 449 Euro
in Smartphones