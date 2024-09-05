One UI 6.1.1 ist da: Samsung verteilt großes Android-Update
Samsung hat ein durchaus großes Android-Update vor One UI 7 und Android 15 parat und hat heute bekannt gegeben, dass ab sofort One UI 6.1.1 verteilt wird. Die Basis ist weiterhin Android 14, aber Samsung fügt selbst viele Neuerungen hinzu.
Der Fokus liegt auf der Galaxy AI und es ist einiges dabei, bei der Galaxy S24-Reihe ist das Update daher auch ordentliche 2,8 GB groß. Den Changelog gibt es bereits bei SamMobile, ein paar Details dazu findet ihr allerdings am Ende des Beitrags.
Es steht im Raum, dass das der Grund war, warum wir noch kein One UI 7 gesehen haben, daher bin ich jetzt mal gespannt, ab wann Samsung über Android 15 spricht. Anfang Oktober findet ein Samsung-Event statt, vielleicht sehen wir es dann dort.
Samsung One UI 6.1.1: Die Neuerungen
- Turn simple sketches into stunning works of art (Sketch to Image)
- Portraits with personality (Portrait Studio)
- Complete writing with simple input
- Translate calls across multiple apps
- Translate text in images
- Listening Mode for Interpreting
- Record voice and convert text simultaneously in notes
- Use the summarize and translate feature directly from your PDF files
- Automatically recognizes language when listening to voice recordings
- Special wallpapers that change depending on the weather and time
Ab 9.9. erst in Europa, aktuell erstmal nur in Korea. Braucht also keiner auf dem Update-Button rumhämmern, da kommt nix. ;)
unnötiges Update. ich meine wie viel nutzt man von diesen Funktionen?
Wie viel davon läuft lokal und wie viel wird in die Cloud übertragen? Ich vermute mal, das meiste geht irgendwo hin.