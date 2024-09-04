Android 15: Warum ist das Update so langweilig?
Android 15 ist fertig und wird kommenden Monat für Pixel-Smartphones verteilt, aber was ist in diesem Jahr eigentlich neu? Es gibt zum Beispiel „Private Space“, einen neuen Bereich, in dem man als Nutzer die sensiblen Apps verstecken kann.
Dazu kommen noch Kleinigkeiten, wie eine neue Anzeige bei der Zurück-Geste, hier sieht man den vorherigen Inhalt, man kann einen Teil des Bildschirms aufnehmen, es gibt neue Slider für die Lautstärke, Satelliten-Nachrichten und noch etwas mehr.
Android 15 ist ein eher kleines Update mit vielen Details, was in erster Linie für die Entwickler durch die neuen Schnittstellen interessant ist. Doch das scheint System bei Google zu haben, denn der Fokus liegt nicht mehr auf den „Major-Updates“.
Android: Pixel-Nutzer bekommen mehr
Der Fokus liegt auf den QPR-Updates (Quarterly Platform Release), die dann einen neuen Desktop-Modus oder eine neue Taskbar mitbringen könnten. Doch diese Android-Updates werden viele nicht sehen, eigentlich nur die Google Pixel-Nutzer.
Hinzu kommen dann noch die Updates, die Google nur für die Pixel-Reihe verteilt, womit mittlerweile ein komplett anderes Android für „normale“ OEMs und Google entsteht. Früher brachte Google alle Neuerungen für Android, das ist nicht mehr so.
Für einige könnte Android 15 also „langweilig“ sein, für einen Pixel-Nutzer wird es aber spätestens mit den weiteren Updates, die auch noch 2024 nach Android 15 kommen, richtig spannend. Manchmal sind Partner mit dabei, wie bei Circle to Search, aber bis das bei kleineren Partnern ankommt, könnten Jahre vergehen.
Android: Fokus auf etwas mehr Stabilität
Es gibt aber noch einen Grund, warum Android 15 in diesem Jahr weniger große Neuerungen mitbringt, denn laut Mishaal Rahman hat Google sehr viel Zeit mit der Optimierung von Android verbracht. Android sollte mit Android 15 also stabiler und besser laufen, mit Android 16 könnte es dann wieder mehr Funktionen geben.
Doch für mich als Endkonsument zeigt die Entwicklung bei Android in den letzten Jahren vor allem eine Sache: Entweder man kauft direkt ein Pixel und bekommt das volle „Android-Erlebnis“ mit Gemini und Co. oder man greift zu Samsung, die eng mit Google arbeiten und viele Funktionen bieten und auch eigene mitbringen.
Ich persönlich würde bei Android ehrlich gesagt fast nur noch diese beiden Marken kaufen, denn bei der Hardware sind mittlerweile alle gut, doch das Android-Erlebnis ist bei Google und der Pixel-Reihe komplett anders. Und, wie ich finde, viel besser.
Was mir auffällt ist, dass das aktuelle Android (Galaxy S24U) in der Tat instabil läuft. Es vergeht kaum eine Woche, wo ich das Samrtphone nicht zumindest einmal neu starten muss. Besonders instabil wird es, wenn ich Funktionen wie Samsung DeX oder Nearby Share nutze. Gestern erst habe ich das Smartphone entsperrt, weil eine Benachrichtigung, deren Inhalt ich am Sperrbildschirm ausblende, angezeigt wurde. Allerdings, nach dem Entsperren konnte ich die Schnelleinstellungen mit den Benachrichtigungen durch vom Bildschirmrand herunter wischen nicht mehr aufrufen. Als wäre die Funktion im Hintergrund abgezwirbelt. Neustart, dann hat es wieder funktioniert. Hoffentlich wird das mit dem Update behoben.
So unterschiedlich sind die Wahrnehmungen. Ich bin über Samsung (zuletzt S24 Ultra) und Pixel (zuletzt 7 Pro) bei meinem jetzigen Honor Magic 6 Pro gelandet und erstmalig mit Hard- und Software rundum zufrieden. So sucht sich jeder seinen persönlichen Android-Favoriten. Und das wäre nur mit Google- und Samsung-Geräten nicht mehr möglich. Was weitaus langweiliger wäre als Android 15.
Das zeigt für mich aber auch, dass Android mittlerweile einen Stand erreicht hat, bei dem man jedem Update entgegenfiebert weil wichtige neue Funktionen kommen.
Ich bin mit meinem Samsung S23 so zufrieden mit nie einem Handy zuvor. Das Android System läuft komplett stabil und wirkt sehr ausgereift. Funktionen vermisse ich keine. Updates werden nur noch aus Sicherheitsgründen installiert. So soll es sein.
Ja, ich habe auch selten so wenig vermisst an einem Handy wie bei meinem S23. Und wer kompakte Smartphones mag, der hat sowieso kaum Alternativen.
Nur Akkulaufzeit, Ladegescheindigkeit und Qualität des Tele-Objektiv lassen mich gerade auf das Pixel 9 Pro schielen ;)
Android 15 ist für alle langweilig. Die Vorteile für Pixel Nutzer sind doch wohl lächerlich. Wer wartet auf den xten Desktopmodus oder den Rest?
Dieses alberne Circle to Search noch zu erwähnen, scheint auf Verblendung zu beruhen. Das gibt es schon ewig. Einmal mit Lens, exakt gleiches Ergebnis und Technik, da war es sogar automatisch! Und dann natürlich mit der Bildersuche. Das einzig neue ist die Erfindung Circle, die es gar nicht gibt, die Auswahl ist wie immer schon eckig, und dass man vorher kein Bild mehr braucht. Letztlich ist es aber umständlicher als bei einem Bild einfach die Lens Taste zu drücken, zumal es in 99% der Fälle das Richtige auswählt.
Aber ja, auf einem Pixel ist Android passender, das liegt aber an den Herstellern, die alle versuchen aus dem Android etwas Einzigartiges umzubasteln, dass die Kunden an sie, also die Marke, erinnert.
Keiner muss sich sorgen machen etwas zu verpassen, wenn er kein Pixel nutzt. Trends kommen zu allen, ob man will oder nicht.
Google selbst ist eine anhaltende Flaute, da ist keine Innovation oder Antrieb mehr da. Inzwischen ist man auf dem Niveau von Apple bei den Ankündigungen.
Hier!
Ich warte auf den Desktop-Modus! Der einzige Grund, weswegen ich ein Galaxy statt einem Pixel habe, ist der fehlende Desktop-Modus bei den Oixel-Geräten (und dem Rest der Android-Smartphones).
Sehe ich komplett anders. So ziemlich jeder Hersteller bringt seine eigenen Mehrwerte mit rein. Wieso sollte das Google nicht auch erlaubt sein? Nur, weil sie gleichzeitig der Entwickler von Android sind? Natürlich brauchen sie auch Argumente für ihre eigene Hardware und die Argumente liegen meistens auf Software-Seite – den Grund hast du selbst genannt: Die Hardware ist überall gut.
Ich verstehe den Punkt nicht, wieso nur noch Google und Samsung relevant sein sollten. Als OnePlus-Kunde beispielsweise kann ich mich wirklich nicht beschweren, auch die liefern ein mehr als rundes Gesamtpaket, welches über „Vanilla Android“ hinausgeht. Und das bestätigt sich ja auch in zahlreichen Tests, wo die OnePlus-Smartphones fast immer sehr gelobt werden und das logischerweise nicht nur für die Hardware. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass man den Kreis auf drei Hersteller erweitern sollte, sondern dass es überhaupt nicht darum geht, direkt bei Google zu kaufen oder jemandem, der eng mit Google zusammenarbeitet. Das ist kein Argument, wieso die Geräte besser wären als die Geräte anderer Hersteller. Andere Hersteller machen dafür andere Dinge.
Was ist denn mit Nothing Phone? Dort soll das Feeling auch sehr gut sein.
Ja, optisch finde ich sie auch nicht schlecht, man merkt, dass Carl Pei das Sagen hat, mir gefiel auch OnePlus immer gut. Aber es fehlen eben viele Neuerungen von Android und man bekommt eine deutlich schlechtere Update-Politik.
Höre ich zum ersten Mal.