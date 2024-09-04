Android 15: Warum ist das Update so langweilig?

Android 15 ist fertig und wird kommenden Monat für Pixel-Smartphones verteilt, aber was ist in diesem Jahr eigentlich neu? Es gibt zum Beispiel „Private Space“, einen neuen Bereich, in dem man als Nutzer die sensiblen Apps verstecken kann.

Dazu kommen noch Kleinigkeiten, wie eine neue Anzeige bei der Zurück-Geste, hier sieht man den vorherigen Inhalt, man kann einen Teil des Bildschirms aufnehmen, es gibt neue Slider für die Lautstärke, Satelliten-Nachrichten und noch etwas mehr.

Android 15 ist ein eher kleines Update mit vielen Details, was in erster Linie für die Entwickler durch die neuen Schnittstellen interessant ist. Doch das scheint System bei Google zu haben, denn der Fokus liegt nicht mehr auf den „Major-Updates“.

Android: Pixel-Nutzer bekommen mehr

Der Fokus liegt auf den QPR-Updates (Quarterly Platform Release), die dann einen neuen Desktop-Modus oder eine neue Taskbar mitbringen könnten. Doch diese Android-Updates werden viele nicht sehen, eigentlich nur die Google Pixel-Nutzer.

Hinzu kommen dann noch die Updates, die Google nur für die Pixel-Reihe verteilt, womit mittlerweile ein komplett anderes Android für „normale“ OEMs und Google entsteht. Früher brachte Google alle Neuerungen für Android, das ist nicht mehr so.

Für einige könnte Android 15 also „langweilig“ sein, für einen Pixel-Nutzer wird es aber spätestens mit den weiteren Updates, die auch noch 2024 nach Android 15 kommen, richtig spannend. Manchmal sind Partner mit dabei, wie bei Circle to Search, aber bis das bei kleineren Partnern ankommt, könnten Jahre vergehen.

Android: Fokus auf etwas mehr Stabilität

Es gibt aber noch einen Grund, warum Android 15 in diesem Jahr weniger große Neuerungen mitbringt, denn laut Mishaal Rahman hat Google sehr viel Zeit mit der Optimierung von Android verbracht. Android sollte mit Android 15 also stabiler und besser laufen, mit Android 16 könnte es dann wieder mehr Funktionen geben.

Doch für mich als Endkonsument zeigt die Entwicklung bei Android in den letzten Jahren vor allem eine Sache: Entweder man kauft direkt ein Pixel und bekommt das volle „Android-Erlebnis“ mit Gemini und Co. oder man greift zu Samsung, die eng mit Google arbeiten und viele Funktionen bieten und auch eigene mitbringen.

Ich persönlich würde bei Android ehrlich gesagt fast nur noch diese beiden Marken kaufen, denn bei der Hardware sind mittlerweile alle gut, doch das Android-Erlebnis ist bei Google und der Pixel-Reihe komplett anders. Und, wie ich finde, viel besser.