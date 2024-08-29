Events

Galaxy AI, Tizen und mehr: Samsung kündigt Event für Oktober an

Samsung hat auch in diesem Jahr eine Samsung Developer Conference geplant, die SDC 2024 startet am 3. Oktober. Vor Ort möchte man über die Galaxy AI, über Tizen, über SmartThings und über Knox sprechen, aber die KI steht hier im Fokus.

Die SDC ist sowas wie die WWDC von Apple, aber deutlich kleiner. Hin und wieder gibt es aber spannende Ankündigungen, wie damals eine Preview für das erste Foldable oder letztes Jahr den Neustart für Tizen. Was sehen wird in diesem Jahr?

Das möchte Samsung noch nicht verraten, aber das Event wird live übertragen und wir werden das natürlich verfolgen. Details zum Samsung Galaxy S25-Lineup gibt es dort natürlich noch nicht, aber One UI 7 und Android 15 könnten ein Thema sein.

Samsung Galaxy S25 Ultra soll besonders leicht und dünn sein

So langsam aber sicher nimmt die Gerüchteküche zum Samsung Galaxy S25 Ultra dann doch an Fahrt auf, mich wundert, dass…

28. August 2024 | Jetzt lesen →

  1. DeziByte 🏆
    sagt am

    Dem Bild nach, wird es wohl ein Galaxy S25 Air mit Tizen. :)

