Galaxy AI, Tizen und mehr: Samsung kündigt Event für Oktober an

Samsung hat auch in diesem Jahr eine Samsung Developer Conference geplant, die SDC 2024 startet am 3. Oktober. Vor Ort möchte man über die Galaxy AI, über Tizen, über SmartThings und über Knox sprechen, aber die KI steht hier im Fokus.

Die SDC ist sowas wie die WWDC von Apple, aber deutlich kleiner. Hin und wieder gibt es aber spannende Ankündigungen, wie damals eine Preview für das erste Foldable oder letztes Jahr den Neustart für Tizen. Was sehen wird in diesem Jahr?

Das möchte Samsung noch nicht verraten, aber das Event wird live übertragen und wir werden das natürlich verfolgen. Details zum Samsung Galaxy S25-Lineup gibt es dort natürlich noch nicht, aber One UI 7 und Android 15 könnten ein Thema sein.