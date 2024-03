One UI 6.1: Samsung verteilt Android-Update für ältere Smartphones

Samsung hat heute bekannt gegeben, dass der Rollout von One UI 6.1 noch diese Woche startet, womit man im angekündigten Zeitplan liegt. Versorgt werden die Galaxy S23-Reihe, das Galaxy Z Fold 5 und Z Flip 5 und die Galaxy Tab S9-Reihe.

Es ist ein großes KI-Update, welches die Galaxy AI von Samsung selbst mitbringt, es gibt Circle to Search von Google, einen Chatbot und mehr. Die Ankündigung hat bisher aber noch einen Haken, denn nur Samsung USA hat das bisher bestätigt.

In den USA geht es schon am 28. März mit dem Android-Update los, nur Samsung Deutschland schweigt bisher noch zu One UI 6.1 bei uns. Was aber vielleicht auch an der Zeitverschiebung liegt, womöglich kommt da heute noch eine Meldung.

Und was ist mit noch älteren Smartphones, bekommen diese das Android-Update auch? Das ist noch unklar, denn bei Samsung denkt man gerade über One UI 6.1 für die Galaxy S22-Reihe nach. Gut möglich, dass aber nicht alle Funktionen kommen.

