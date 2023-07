One UI 6: Samsung bereitet großes Update auf Android 14 vor

Es geht so langsam los, denn kommenden Monat rechnen wir bereits mit der finalen Version von Android 14. Zum Start wie immer nur für die Pixel-Reihe, aber Samsung ist mittlerweile schnell, sehr schnell. Und daher startet auch bald die erste Beta.

One UI 6 bald bereit für die große Bühne

Vor ein paar Tagen berichtete SamMobile, dass die erste Beta von One UI 6, welche Android 14 als Basis nutzt, in der dritten Juli-Woche kommt. In weniger als zwei Wochen startet also die offizielle Testphase für das große Update auf Android 14.

Diese Woche wurden außerdem die ersten Test-Builds von One UI 6 in Europa und Indien entdeckt, Samsung bereitet sich also auf die Beta vor und scheint ein paar Tage vorher den Feinschliff anzulegen. Details zum Update gibt es aber nicht.

Neben den Funktionen von Android 14 rechnen wir wie immer mit ein paar Extras von Samsung selbst, da gibt es aber noch keine Informationen. Und wann kommt Android 14? Samsung wird die ersten Modelle sicher wieder in diesem Jahr mit dem Update auf One UI 6 versorgen und der Rest folgt dann wie üblich Anfang 2024.

