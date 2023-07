One UI 6: Samsung orientiert sich mit Android-Update wohl an Apple

Samsung soll in den kommenden Tagen mit der Beta von One UI 6 starten, die auf Android 14 basiert, womöglich geht es sogar schon kommende Woche los. Details haben wir bisher noch keine, dafür macht derzeit ein erstes Gerücht die Runde.

Ein Fokus von One UI 6 liegt von auf dem Standby- und AOD-Display (Always On) und Samsung wird sich da etwas an Apple orientieren. So wird man unter anderem ein Wallpaper mit AOD anzeigen lassen können und es kommen neue Widgets.

Optisch soll das ein bisschen an das Apple iPhone 14 Pro mit iOS 16 erinnern, die einen etwas anderen Ansatz für ihr AOD gewählt haben. Es ist aber noch unklar, wie das dann bei Samsung aussieht und ob man vielleicht noch eigene Ideen mitbringt.

