One UI Watch 6: Samsung kündigt großes Update für Smartwatches an

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell, denn Samsung hat diese Woche erstmals One UI Watch 6 bestätigt. Es handelt sich dabei um das nächste (große) Update für die Galaxy Watch-Reihe und die Beta startet noch im Juni.

One UI Watch 6 basiert auf Wear OS 5, auch wenn es Samsung in der Ankündigung kein einziges Mal erwähnt, und wird offiziell für folgende Modelle kommen: Samsung Galaxy Watch 4 (Classic), Galaxy Watch 5 (Pro) und Galaxy Watch 6 (Classic).

Samsung führt die Galaxy AI ein

Samsung bringt mit One UI Watch 6 die „Galaxy AI“, die wir von den Smartphones kennen, auf die Smartwatches. Vor allem bei Fitness und Gesundheit gibt es ein paar neue Funktionen, bei denen euch eine KI im Alltag etwas unterstützen soll.

Es gibt einen neuen Energy Score, es gibt akkuratere Messwerte bei Schlaf und Co. und man bekommt Wellness-Tipps. Die Details gibt es im Blog von Samsung. Das mit der Galaxy AI ist hier also eigentlich etwas übertrieben, das ist ein ganz anderes Level als bei den Smartphones, bei Samsung will man den Begriff aber festigen.

Die bessere Akkulaufzeit, die Wear OS 5 eigentlich mitbringen soll, spricht man bei Samsung übrigens nicht an, vielleicht ist das mit alten Modellen nicht möglich.

Samsung sagt nicht, wann wir One UI Watch 6 sehen werden, aber im Juli gibt es wohl die Galaxy Watch 7-Reihe, die sicher damit ausgeliefert wird. Ich würde also mal im August oder September, je nach Modell, mit den ersten Updates rechnen.

