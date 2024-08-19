Only Murders in the Building: Datum und Trailer für Staffel 4 bei Disney+

Only Murders in the Building geht in eine neue Runde und Disney hat heute einen ersten Trailer für die neue Staffel veröffentlicht. Hulu gibt es bei uns bekanntlich nicht, die Serie wird in Deutschland also exklusiv bei Disney+ zu sehen sein.

Die 4. Staffel von Only Murders in the Building wurde schon Ende 2023 bestätigt und am 27. August geht es offiziell los. Neue Folgen dürften wieder wöchentlich bei Disney+ erscheinen, wer das Abo also nicht dauerhaft bucht, der wartet noch.