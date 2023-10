Only Murders in the Building: Disney bestätigt die 4. Staffel

Diese Woche ging das Finale von Only Murders in the Building online, eine Serie, die exklusiv bei Disney+ gestreamt werden kann. Es handelt sich hier um eine Serie von Hulu, diese Inhalte sind bei uns allerdings als Star Original bei Disney+ zu sehen.

Jedenfalls hat Disney direkt im Anschluss an das große Finale der aktuellen Staffel verraten, dass die 4. Staffel für Only Murders in the Building bereits eingekauft und bestätigt wurde. Wir haben noch kein Datum, es dürfte jedoch 2024 weitergehen.

Wir schauen die Serie und ich fand sie am Anfang auch ganz okay, doch wir sind an einem Punkt, an dem das Konzept doch etwas repetitiv wird. Ich kann verstehen, dass Disney bei diesem Erfolg immer weitermachen möchte, aber spätestens mit der 4. Staffel wäre es dann doch langsam Zeit, um hier einen Abschluss zu finden.

