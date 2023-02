Ori-Entwickler: Neues Spiel soll Diablo angreifen

Die zwei Ori-Spiele haben sehr viele positive Kritiken in den letzten Jahren erhalten und viele sind daher gespannt, was bei Moon Studios als Nächstes geplant ist. Vor ein paar Tagen hat der Gründer schon verraten, dass Ori das Super Mario für das Studio war und das kommende Spiel das Zelda werden soll (symbolisch gemeint).

Doch Zelda wurde nicht zufällig als Vergleich genutzt, denn es ist ein Action RPG geplant und diese Woche hat Thomas Mahler verlauten lassen, dass es eine Top-Down-Perspektive gibt und man RPGs revolutionieren möchte. Das neue Spiel soll ein direkter Angriff auf Spiele wie Diablo werden. Es wird ein sehr wichtiges Spiel.

Das dritte Spiel wird ein „Make-or-Break-Moment“ für Moon Studios, entweder man etabliert sich ganz oben oder man wird „langsam in der Ferne verschwinden“. Und da man so langsam immer mehr in die Offensive geht, würde ich mal vermuten, dass wir das Spiel in den kommenden Monaten (definitiv aber 2023) sehen werden.

