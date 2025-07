Overwatch für Smartphones ist in Entwicklung

Blizzard arbeitet laut Jason Schreier an einem neuen Smartphone-Spiel, denn der Shooter „Overwatch“ ist für mobile Geräte in Entwicklung. Details zu Overwatch Mobile gibt es nicht. Es ist also unklar, wie weit das Spiel derzeit fortgeschritten ist.

Der Bloomberg-Journalist führte in den letzten Jahren viele Gespräche mit vielen Blizzard-Mitarbeitern, denn diese Woche ist sein Buch dazu erschienen. Darin sind auch exklusive Details zu finden, damit es die Runde macht und gekauft wird. Jason Schreier hat also sicher genau einkalkuliert, dass Leaks sein Buch pushen werden.

Dieses Detail ist aber durchaus interessant, denn Spiele wie Call of Duty laufen gut auf Smartphones und sind teilweise lukrativer als die Version für Konsolen und PC. Und Blizzard weiß, wie man erfolgreich Smartphone-Spiele auf den Markt bringt.

