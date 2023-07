PACE startet mit Google Pay: Tanken und direkt an der Zapfsäule bezahlen

In der PACE Drive App ist es ab sofort möglich, auch mit Google Pay einfach an der Zapfsäule zu bezahlen. Mit Apple war funktioniert das bereits seit geraumer Zeit – sogar direkt über CarPlay.

Google Pay rundet das bereits bestehende Angebot an Zahlmethoden (PayPal, Kreditkarte, giropay sowie Tankkarten) ab, sodass jeder PACE-User die bevorzugte Methode nutzen kann.

Wer mobiles Bezahlen mit Google Pay auf dem Smartphone bereits eingerichtet hat, kann damit ohne zusätzliches Setup auch in der PACE Drive-App via Smartphone an der Zapfsäule bezahlen:

Tankstelle in der App auswählen. Nummer der Zapfsäule eingeben. Wie gewohnt tanken. Mit Google Pay bezahlen und weiterfahren.

Der Beleg wird digital direkt nach dem Tankvorgang per E-Mail versandt, zudem ist ein Archiv mit allen Belegen in der App abrufbar. Google Pay kann ab sofort mit der neuesten Version von PACE Drive an einem Großteil der über 5.900 an der Connected Fueling Plattform angebundenen Tankstellen in 14 Ländern Europas, in denen die App bereits verfügbar ist, als Zahlmethode genutzt werden.

