Marktgeschehen

Panasonic pumpt weitere Millionen in tado°

Tado

Tado°, ein europäischer Anbieter für Energiemanagement im Haushalt, hat von der Panasonic Corporation eine Investition in Höhe von 30 Millionen Euro erhalten.

Die Finanzierung soll dazu beitragen, die „grüne Energiewende“ durch die Entwicklung intelligenter Heizlösungen, Wärmepumpenoptimierer und dynamischer Energietarife voranzutreiben. Die seit einem Jahr bestehende Partnerschaft zwischen tado° und Panasonic wird durch diese Investition weiter gestärkt.

Durch die Kombination der Wärmepumpentechnologie von Panasonic mit den intelligenten Steuerungslösungen von tado° erhalten Kunden eine optimierte Heizungssteuerung. Insbesondere die Anpassung an die Außentemperatur sowie die Nutzung von selbst erzeugtem Solarstrom durch intelligente Algorithmen sollen die Effizienz steigern und die Energiekosten senken.

Führende Vertreter beider Unternehmen zeigten sich von der Zusammenarbeit begeistert. Christian Deilmann, Mitgründer von tado°, betonte das gemeinsame Ziel, die Energiewende voranzutreiben. Auch Eiichi Katayama von Panasonic betonte, dass die Partnerschaft eine nachhaltige Zukunft fördern soll.

Weitere Details der Kooperation werden heute im Rahmen einer Pressekonferenz und einer Podiumsdiskussion bekannt gegeben. Ihr könnt das Event (ab 14 Uhr) mit folgendem Video verfolgen.


  CullenTrey 🎖
    sagt am

    Die „testen“ eine grundsätzliche Abo-Gebühr (nebst Premium-Abo) und kassieren jetzt noch Investitionsgelder in Millionenhöhe?
    Da bekommt ein Unternehmen den Hals wohl nicht voll genug …
    Gut, dass ich letztens der Versuchung das X System von denen zu nutzen widerstehen konnte …

