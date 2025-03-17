Payback mit Cashback für Google-Play-Gutscheine

Schnäppchen

Wer Payback nutzt, sollte in der Payback-App unter Coupons ab sofort einen Bonuscoupon für Google-Play-Gutscheine finden. Damit kann man immerhin 20-fach auf Google-Play-Guthaben punkten. Die Gutscheine müssen bei PAYBACK gekauft werden. Die Punktegutschrift erfolgt nach dem Einkauf in gesperrter Form. Die Punkte sind 14 Tage gesperrt und danach einlösbar.

Auf die 25 € Guthaben Karte gibt es zum Beispiel 12 PAYBACK Punkte. Mal 20 sind 240 PAYBACK Punkte, was 2,40 € entspricht.

Wie wird das Ganze zum Cashback? Wer Payback-Punkte sammelt, kann diese schon immer auch als Geldbetrag auf sein Bankkonto auszahlen lassen. Das mache ich regelmäßig, da durch die „X-fach punkten Gutscheine“ doch immer wieder ein paar Euro zusammen kommen. 1 Punkt entspricht dabei einem Eurocent.


