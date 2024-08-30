Handel

PAYBACK mit neuen Rekordzahlen

Von
Payback

PAYBACK hat sich in Deutschland fest etabliert und wird täglich intensiv genutzt. Jetzt rückt der Rabattverein aktuelle Zahlen raus.

Durchschnittlich 50 Mal pro Sekunde wird das Bonusprogramm genutzt, achtmal pro Sekunde werden Coupons bei Partnerunternehmen eingelöst. Besonders erfolgreich verliefen die ersten Monate des Geschäftsjahres 2024 mit einem Rekord an aktiven Kunden und über 700 teilnehmenden Partnerunternehmen. Auch die PAYBACK-App erfreut sich großer Beliebtheit und zählt bereits 12 Millionen Nutzer.

PAYBACK-Punkte im Wert von 6,3 Milliarden Euro gesammelt

Seit dem Start von PAYBACK wurden 630 Milliarden Punkte gesammelt, was einem Geldwert von 6,3 Milliarden Euro entspricht. Bemerkenswert ist, dass 94 Prozent dieser Punkte von den Kunden auch wieder eingelöst werden. Die Auszahlung von PAYBACK-Punkten in „Bargeld“ ist seit jeher auch über eine SEPA-Überweisung auf ein Girokonto ausführbar.

Im Jahr 2025 feiert PAYBACK sein 25-jähriges Bestehen. Zu diesem Jubiläum werden wichtige neue Partner wie der EDEKA-Verbund und die Sparkassen an Bord kommen. Gleichzeitig haben langjährige Partner wie dm, Alnatura und Thalia ihre Verträge verlängert.


    Schon faszinierend wie payback sich immer weiter etabliert. Aber wenn man sich die Aktionen von Payback mal ansieht (10 fach Punkte bei Rewe, 5 fach Punkte bei Penny) dann ist payback schon lukrativ. Die anderen eigenen Programme der Supermärkte können dagegen nichts vorweisen.

