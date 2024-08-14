Handel

PayPal macht Paketverfolgung jetzt kinderleicht

Paypal

PayPal bietet Händlern ab sofort einen neuen Paketverfolgungsservice, der den Versandstatus von Bestellungen automatisch synchronisiert.

Dies ermöglicht eine nahtlose Information der Kunden, wodurch die Zahl der manuellen Anfragen zum Versandstatus deutlich reduziert wird. Dies spart den Händlern Zeit und Ressourcen und senkt ihre Betriebskosten, so das Unternehmen. Der Dienst verbessert auch das Konflikt- und Beschwerdemanagement, indem er einen schnelleren Zugriff auf Gelder bei strittigen Transaktionen ermöglicht und die Bearbeitung einzelner Artikel erleichtert.

Live-Updates und Benachrichtigungen in der PayPal-App

Auch die Verbraucher profitieren von dem neuen Service. Über die PayPal-App erhalten sie in Echtzeit Live-Updates und Benachrichtigungen über den Versandstatus ihrer Bestellungen. Das erleichtert die Nachverfolgung, da die Suche nach Sendungsnummern entfällt. Voraussetzung für diesen Service ist die Verknüpfung eines Gmail-Kontos mit PayPal. Auch Bestellungen, die nicht über PayPal bezahlt wurden, können anhand der Sendungsnummer verfolgt werden.

Die Paketverfolgung ist für deutsche Händler kostenlos und kann sowohl über einen Shopsystemanbieter als auch per Direktintegration genutzt werden. Voraussetzung ist die aktuelle Integration von Orders v2 über die PayPal Checkout Komplettlösung.


