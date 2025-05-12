pbb direkt mit Zinsanpassung beim Festgeld – bis zu 3,00 % p. a.

Die pbb direkt (Deutsche Pfandbriefbank AG) hat heute ihre Zinssätze für das Festgeldprodukt angepasst. Bis zu 3,00 % p. a. können Kunden bekommen.

Die pbb direkt hat den Zinssatz für ihr Festgeldangebot abgeändert und steht damit im Marktvergleich immer noch gut da. Ergänzt wird das Angebot durch das etwas flexiblere FestgeldPLUS sowie das USD-Festgeld. Darüber hinaus bietet die Bank allen Neu- und Bestandskunden ab sofort einen Tagesgeldzinssatz von 1,00 % p. a. an.

Für die verschiedenen Festgeld-Laufzeiten bietet die Bank ab sofort folgende Zinsen an:

12 Monate: vorher 2,50% p.a. – jetzt 2,25% p.a.

2 Jahre: vorher 2,55% p.a. – jetzt 2,35% p.a.

3 Jahre: vorher 2,55% p.a. – jetzt 2,45% p.a.

5 Jahre: vorher 2,70% p.a. – jetzt 2,70% p.a.

10 Jahre: vorher 2,60% p.a. – jetzt 3,00% p.a.

Der benötigte Zugang für das Tagesgeld oder Festgeld bei der pbb direkt kann online per Video-Ident eröffnet werden, man benötigt nur ein gültiges Ausweisdokument.

Die pbb direkt ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) angeschlossen. Dadurch sind Kundeneinlagen bis zu einem Betrag von 100.000 EUR pro Kunde geschützt. Eröffnung und Führung der Konten sind selbstverständlich kostenlos.

Zur pbb direkt →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.



⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.