Peloton stürzt ab: Chef sieht aber „erhebliche Fortschritte“

Peloton blickt auf einen Verlust von 1,2 Milliarden US-Dollar im letzten Quartal und der Umsatz ist um 26 Prozent eingebrochen. Mitglieder kündigen ihre Abos und man selbst muss Mitarbeiter entlassen. Man könnte meinen, dass das Schiff sinkt.

Doch Barry McCarthy, der vor etwa einem halben Jahr das Ruder als neuer Chef übernommen hat, ist zuversichtlich. In einem Brief an Investoren spricht er von „erheblichen Fortschritten“, die man jetzt noch nicht sieht. Es ist seiner Meinung nach besser, als es aussieht. Die „Naysayer“ sehen bei Peloton nur das Negative.

-->

Ein großer Teil des Verlusts bei Peloton ist den Investitionen geschuldet.

The naysayers will look at our Q4 financial performance and see a melting pot of declining revenue, negative gross margin, and deeper operating losses. They will say these threaten the viability of the business.