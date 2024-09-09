Perfekt für Handhelds und Co. – Das süchtig machende Fußball Manager 2024 wird verschenkt

Vor einigen Monaten habe ich darauf hingewiesen, dass der Epic Games Store jede Woche ein oder mehrere Spiele als Geschenk zur Verfügung stellt. Die Qualität der Spiele schwankt zwar, aber hin und wieder kann man sich wirklich gute Spiele in die eigene Bibliothek legen und kostenlos spielen.

Diese Woche sollte man sich das Spiel der Woche nicht entgehen lassen, wenn man Fußballfan ist und ein Faible für Statistiken und taktische Simulationen hat – die Rede ist vom Football Manager 2024.

Wer Anstoss mochte, wird Football Manager 2024 lieben!

Noch bis kommenden Donnerstag ist der Fußballmanager des Entwicklerstudios Sports Interactive kostenlos im Epic Games Store erhältlich. Voraussetzung ist ein kostenloser Epic-Account auf der Plattform, dann kann das Spiel in der eigenen Bibliothek gespeichert werden und gehört einem.

Football Manager 2024 ist eines der Spiele, die ich schon immer mal spielen wollte, aber wegen der Komplexität dann doch nicht gekauft habe. Da ich zudem eher der Konsolen-Typ bin, hat mich auch immer die Mod-Sperre gestört. Gerade Besitzer von Gaming-Handhelds wie dem ASUS ROG Ally (X) oder dem Lenovo Legion Go kommen hier voll auf ihre Kosten, da Mods aufgrund der PC-Plattform nativ unterstützt werden.

Durch die meist kostenlosen Mods kann das Spielerlebnis deutlich verbessert werden, d.h. mehr lizenzierte Mannschaften, aktuellere Kader der Mannschaften durch Berücksichtigung von Spielertransfers, Wappen und Logos sowie Spielerfotos und die eine oder andere (bessere) Darstellungsmöglichkeit im Spiel selbst.

Eine kleine Warnung vorweg: Fußball Manager 2024 ist gerade für Einsteiger sehr komplex. Das Spiel bietet unzählige Optionen, Einstellungen und kann am Anfang sehr herausfordernd sein. Aber gerade diese Komplexität macht das Spiel zu einer der besten Fußballsimulationen der Szene.