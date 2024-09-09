Gaming

Perfekt für Handhelds und Co. – Das süchtig machende Fußball Manager 2024 wird verschenkt

Autor-Bild
Von
|
Steam Deck Oled Top

Vor einigen Monaten habe ich darauf hingewiesen, dass der Epic Games Store jede Woche ein oder mehrere Spiele als Geschenk zur Verfügung stellt. Die Qualität der Spiele schwankt zwar, aber hin und wieder kann man sich wirklich gute Spiele in die eigene Bibliothek legen und kostenlos spielen.

Diese Woche sollte man sich das Spiel der Woche nicht entgehen lassen, wenn man Fußballfan ist und ein Faible für Statistiken und taktische Simulationen hat – die Rede ist vom Football Manager 2024.

Wer Anstoss mochte, wird Football Manager 2024 lieben!

Noch bis kommenden Donnerstag ist der Fußballmanager des Entwicklerstudios Sports Interactive kostenlos im Epic Games Store erhältlich. Voraussetzung ist ein kostenloser Epic-Account auf der Plattform, dann kann das Spiel in der eigenen Bibliothek gespeichert werden und gehört einem.

Football Manager 2024 ist eines der Spiele, die ich schon immer mal spielen wollte, aber wegen der Komplexität dann doch nicht gekauft habe. Da ich zudem eher der Konsolen-Typ bin, hat mich auch immer die Mod-Sperre gestört. Gerade Besitzer von Gaming-Handhelds wie dem ASUS ROG Ally (X) oder dem Lenovo Legion Go kommen hier voll auf ihre Kosten, da Mods aufgrund der PC-Plattform nativ unterstützt werden.

Durch die meist kostenlosen Mods kann das Spielerlebnis deutlich verbessert werden, d.h. mehr lizenzierte Mannschaften, aktuellere Kader der Mannschaften durch Berücksichtigung von Spielertransfers, Wappen und Logos sowie Spielerfotos und die eine oder andere (bessere) Darstellungsmöglichkeit im Spiel selbst.

Eine kleine Warnung vorweg: Fußball Manager 2024 ist gerade für Einsteiger sehr komplex. Das Spiel bietet unzählige Optionen, Einstellungen und kann am Anfang sehr herausfordernd sein. Aber gerade diese Komplexität macht das Spiel zu einer der besten Fußballsimulationen der Szene.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Perfekt für Handhelds und Co. – Das süchtig machende Fußball Manager 2024 wird verschenkt
Weitere Neuigkeiten
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
PlayStation 5 (Pro): Großes Update auf Version 12 hat ein Datum
in Firmware und OS
Apple Sports startet in Deutschland
in Dienste
PlayStation-Event für nächste Woche geplant
in Gaming
Volkswagen gibt neues Elektroauto als reine Studie in Auftrag
in Mobilität
Apple Iphone 2021 Header
Handyhelden startet neuen 25-GB-Tarif im Telekom-Netz
in Tarife
Visa
Visa startet neue Cashback-Aktion für Onlinezahlungen
in Fintech
Renault 4 Header
Renault Megane soll ab 2026 neue Wege gehen
in Mobilität
Homematic IP stellt neuen Fußbodenheizungscontroller vor – kostet 149,95 Euro
in Smart Home
Komoot
Komoot kündigt Heatmaps, neue Apple-Watch-App und KI-Planung an
in Software
Ard
ARD Mediathek bringt großes Update mit neuen Funktionen
in News