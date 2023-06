PEUGEOT E-308: First Edition online bestellbar

Ab sofort ist die vollelektrische Version des PEUGEOT 308 als First Edition bestellbar: der neue PEUGEOT E-308 First Edition.

Der PEUGEOT E-308 First Edition wird von einem neuen Elektromotor angetrieben, der 115 kW (156 PS) leistet und je nach Ausstattung eine Reichweite von bis zu 412 km nach WLTP ermöglicht. Die Batterie 54 kWh (51 kWh Kapazität) hat eine neue chemische Zusammensetzung (80 Prozent Nickel – 10 Prozent Mangan – 10 Prozent Kobalt), die mit 400 Volt arbeitet. Eine Wärmepumpe gehört zur Serienausstattung.

E-308 First Edition: PEUGEOT schnürt zwei Pakete

Zusätzlich bietet PEUGEOT für den E-308 First Edition serienmäßig zwei Pakete an, die die Kunden beim Umstieg auf die Elektromobilität unterstützen. Das „Street-Paket“ beinhaltet eine Ladekarte von Free2Move eSolutions mit einem Guthaben von 500 Euro. Das „Home Paket“ beinhaltet eine Wallbox für das Laden zu Hause mit einer Ladeleistung von bis zu 22 kW.

Der PEUGEOT E-308 First Edition ist ausschließlich online über den Financing Store von PEUGEOT erhältlich. Das Angebot des PEUGEOT E-308 First Edition ist erhältlich zu einem Preis von monatlich 339 Euro bei einer Laufzeit von 24 Monaten und einer Laufleistung von 10.000 km p.a., nach der ersten Anzahlung von 9.000 Euro. Das Modell wird im Werk Mulhouse in Frankreich produziert und soll ab September 2023 ausgeliefert werden.

