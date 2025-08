Phantastische Tierwesen: Harry-Potter-Prequels haben ein Ende

Das Universum rund um Harry Potter ist groß und vor allem lukrativ, sei es in Form von Spielen oder weiteren Filmen. In den letzten Jahren begleitete uns hier eine neue Trilogie namens „Phantastische Tierwesen“, die aber keine Zukunft hat.

Diese war eigentlich mal für fünf Filme ausgelegt, hat aber mit dem dritten Film ein Ende gefunden, so Eddie Redmayne bei ComicBook, der Newt Scamander in den Filmen spielte. Sein Stand ist jedenfalls, dass diese Rolle nicht mehr wiederkehrt.

Während der erste Film ein Erfolg war, so konnten die anderen zwei hier nicht mehr mithalten, was vielleicht auch 2020 an den Schlagzeilen rund um Johnny Depp lag, der als Grindelwald zurücktrat. Der letzte Film lag bei nur 404 Millionen Umsatz, was nicht schlecht ist, aber der erste Film hatte einen doppelt so hohen Umsatz.

Harry Potter ohne Harry Potter ist also nicht immer ein Erfolgsgarant, jedenfalls mit Blick auf den langfristigen Erfolg. Daher hat man sich bei der neuen Serie bei HBO einfach dazu entschieden, dass man die Geschichte von Harry Potter selbst erneut über viele Jahre erzählt. Schade, ich finde neue Ansätze ja immer interessanter.

