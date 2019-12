Philips Hue: Neue Lampen für 2020 entdeckt

Das Jahr neigt sich dem Ende, doch die Hersteller bereiten sich bereits auf die ersten Ankündigungen für 2020 vor. Direkt zum Start ins neue Jahr steht wie so oft die CES in Las Vegas an und Philips könnte dort neue Hue-Produkte zeigen.

Aktuell machen dank eines Leaks die ersten Produkte für das Frühjahr 2020 die Runde und Philips scheint sich für den Start ins neue Jahr auf Outdoor-Lampen spezialisiert zu haben. Vielleicht werden wir noch mehr sehen, aber das Portfolio an Lampen für den Außenbereich wird bei Philips Hue anwachsen.

Philips Hue: Die Lampen für Anfang 2020

Dazu gehört unter anderem die Philips Hue Lily XL, also eine etwas größere Version der bekannten Lily, die man für knapp 100 Euro kaufen kann. Preise für die neuen Produkte haben wir noch keine, dafür aber erste Produktbilder:

Es geht mit der Philips Hue Resonate weiter, die man in Schwarz und Grau für den Außenbereich kaufen kann. Hier wird das Licht nach oben und unten abgegeben:

Ebenfalls mit dabei ist die Philips Hue Appear, wo das Licht ebenfalls nach oben und unten abgegeben wird, die man aber wohl nur in Schwarz kaufen kann:

Dazu kommen zwei runde Wandlampen namens Philips Hue Daylo mit 22 Zentimeter Durchmesser, die man in Schwarz und Edelstahl-Optik bekommt:

Bei der Philips Hue Nyro handelt es sich um eine ganz neue Serie in zwei Formen, die ich optisch durchaus schön finde und die man in Schwarz bekommt:

Den Abschluss macht die Philips Hue Attract, die sich zum Beispiel ganz gut an einer Eingangstür machen würde und die man in Schwarz kaufen kann:

Philips plant außerdem ein neues Netzteil und Kabel für den Außenbereich und wir haben aktuell noch keine Preise. Diese werden wir dann aber sicher in ein paar Tagen nach der CES (startet am 7. Januar 2020) nachreichen können.

