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macOS Tahoe: Version 26.5 für die Mac-Plattform veröffentlicht

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Für die Mac-Plattform hat das Unternehmen Apple nun ein großes Update veröffentlicht, nachdem das Beta-Testprogramm vor einigen Wochen beendet wurde. Das Update steht ab sofort für alle berechtigten Macs über die Softwareaktualisierung in den Systemeinstellungen zum Herunterladen bereit.

Wie üblich umfasst das Update mit der Versionsnummer 26.5 einige Anpassungen und vorallem sicherheitsrelevante Änderungen – es handelt sich hierbei um ein klassisches Wartungsupdate.

Insgesamt werden 79 Sicherheitslücken geschlossen, die das Unternehmen auf der offiziellen Support-Webseite ausführlich aufgelistet hat. Die Installation von macOS Tahoe 26.5 sollte also nicht aufgeschoben werden.

Anfang Juni soll im Rahmen der diesjährigen WWDC die offizielle Enthüllung von macOS 27 stattfinden. Ich bin gespannt, ob sich die Gerüchte über ein „Snow Leopard“-Update bewahrheiten werden, bei dem sich Apple – ähnlich wie damals bei macOS Snow Leopard – auf Fehlerbehebungen und die Stabilität des Betriebssystems konzentriert.

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9. Juni 2025 | Jetzt lesen →

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