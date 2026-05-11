Firmware und Updates

Apple veröffentlicht macOS Sequoia 15.7.7 und macOS Sonoma 14.8.7

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Traditionsgemäß unterstützt Apple nicht nur die neuesten iOS-/macOS-Versionen, sondern veröffentlicht zeitgleich auch Updates für ältere Betriebssysteme. Diese laufen unter dem Status „Wartungsupdates” und erhalten keine neuen Funktionen mehr, sondern in erster Linie kleinere Optimierungen, Fehlerbehebungen und vorallem sicherheitsrelevante Anpassungen.

In diesem Zuge wurden nun macOS Sequoia 15.7.7 und macOS Sonoma 14.8.7 veröffentlicht. In der neuesten Version von macOS Sequoia werden 45 Sicherheitslücken geschlossen, in macOS Sonoma 14.8.7 hingegen 42. Ähnlich wie beim Update für macOS Tahoe sollte man mit der Installation nicht zu lange warten.


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