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LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – Launch-Trailer veröffentlicht

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Bildquelle: LEGO

Wer die „Dark Knight“-Trilogie von Christopher Nolan im LEGO-Format nachspielen möchte, sollte am 22. Mai das Game LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (zu Deutsch: „LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters“) im Auge behalten. Dann erscheint nämlich der neueste Teil der durchaus beliebten LEGO-Videospielreihe, in dem der Superheld Batman und seine Verbündeten und Feinde wieder im Fokus stehen.

Um die Vorfreude bis zum Veröffentlichungsdatum aufrechtzuerhalten, wurde nun der dazugehörige Launch-Trailer veröffentlicht, der wiederum einige neue Szenen aus dem Game zeigt. Ich freue mich schon sehr auf das Game.

Erscheinen soll es für die Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Im Laufe des Jahres 2026 wird es noch eine Version für die Nintendo Switch 2 folgen.

Neues LEGO-Spiel: Zeitraum für Batman steht fest

Es gibt viele Spiele, auf die ich 2026 gespannt bin, aber vor allem auch auf einen neuen LEGO-Titel, denn LEGO…

5. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

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