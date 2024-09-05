Philips Hue: Play HDMI Sync Box 8K, neue Lampen und mehr vorgestellt

Philips Hue hat einige Neuheiten angekündigt, darunter die Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K, neue Designs für Deckenleuchten und erweiterte Funktionen der Philips Hue App.

Die neue Sync Box unterstützt den HDMI 2.1 Standard, der Auflösungen von bis zu 8K und Bildwiederholraten von bis zu 120 Hertz ermöglicht. Damit sollen Fernseh-, Spiel- und Musikerlebnisse allumfassender werden. Bis zu zehn Philips Hue Lampen können synchronisiert werden, um das Bildschirmerlebnis auf den gesamten Raum zu übertragen. Nutzer haben zudem die Möglichkeit, über die App die Helligkeit und Farbintensität ihrer Lampen individuell anzupassen.

Neben der Sync Box bringt Philips Hue auch neue Varianten der Deckenleuchten Datura und Tento auf den Markt. Beide Leuchten sind in quadratischer und rechteckiger Form erhältlich und bieten individuell steuerbare, farbige Lichtquellen. Die Paneele bieten verschiedene Lichtfarben und -temperaturen.

Auch die Philips Hue App wurde verbessert. Nutzer können zwischen neuen Lichteffekten wie „Kosmos“ und „Unterwasser“ wählen und diese personalisieren. Für größere Hue-Netzwerke wird die Verwaltung mehrerer Bridges vereinfacht. Neu ist auch die „Bitte nicht stören“-Funktion, die über Bewegungssensoren ungewollte Szenenwechsel verhindert. Philips Hue Secure wurde um neue Funktionen erweitert, darunter die Integration von Alexa und Google Home sowie eine Energiesparoption für Kameras.

Obendrein gab Philips Hue eine Partnerschaft mit dem deutschen Küchenhersteller nobilia bekannt. Ab 2025 wird es maßgeschneiderte, farbige Küchenbeleuchtung geben, die mit der Hue Bridge verbunden ist. Außerdem wurde eine Augmented-Reality-Funktion für die App vorgestellt, mit der die Beleuchtung virtuell in den eigenen vier Wänden getestet werden kann.

Verfügbarkeit in DACH (UVP inkl. MwSt.):