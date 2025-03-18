Philips Hue Secure mit bis zu 20 % Rabatt

Für eine begrenzte Zeit sind Secure Kameras mit bis zu 20 % Rabatt erhältlich. Die Aktion läuft noch bis zum 30. März 2025 und gilt nur für ausgewählte Modelle. Der Rabatt ist bereits im angegebenen Verkaufspreis enthalten, weitere Rabatte während des Kaufprozesses sind ausgeschlossen.

Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht. Bei Rückgabe eines Artikels wird der anteilige Rabattbetrag vom Rückerstattungsbetrag abgezogen. Die Aktion kann nicht mit anderen Rabatten oder Gutscheinen auf der Philips Hue Website kombiniert werden. Vergleicht bitte auch die Preise in anderen Onlineshops, bevor ihr euch von den Rabatten zu sehr blenden lasst. Philips Hue Secure ist ja generell sehr hochpreisig, da gibt es heftige Unterschiede in der Preisgestaltung.

Philips Hue ist ein von Signify entwickeltes intelligentes Beleuchtungs- und Sicherheitssystem. Es besteht unter anderem aus LED-Lampen, die über ZigBee mit einer Bridge verbunden sind und per App oder Sprachbefehl gesteuert werden können. Das System kann in Diensten wie Amazon Alexa, Google Assistant sowie Apple HomeKit integriert werden und bietet inzwischen auch Matter-Support.

