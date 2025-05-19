Philips Solar UltraEfficient Leuchten mit proprietärer Wechsel-LED vorgestellt

Signify hat eine neue Reihe solarbetriebener Außenleuchten der Marke Philips vorgestellt. Die sogenannten „Solar UltraEfficient“-Leuchten zeichnen sich durch eine austauschbare LED-Lampe aus.

Die Produktlinie umfasst mehrere Modelle (u. a. Geri, Lysin und Juda), die alle mit einer ST64-LED-Lampe mit warmweißem Licht ausgestattet sind. Die Lampe erreicht 500 Lumen bei einem Verbrauch von 3,2 Watt und hat eine Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden.

Wichtig zu wissen: Die Leuchte ist nicht mit gängigen Leuchtmitteln kompatibel, sodass ausschließlich die eigens entwickelte LED verwendet werden kann. Signify setzt hier also auf eine proprietäre Lösung.

Die für den Außenbereich konzipierten Leuchten verfügen über ein wetterfestes Gehäuse (Schutzklasse IP44) mit zusätzlicher Beschichtung gegen Umwelteinflüsse. Zudem sind ein Dämmerungs- sowie ein Bewegungssensor integriert. Diese Funktionen sollen die Energieeffizienz steigern und die Nutzung komfortabler und sicherer gestalten. Laut Hersteller reicht eine Aufladung der integrierten Batterie für bis zu 36 Stunden Betrieb.

Automatisierung und Sortimentserweiterung

Laut Signify soll das Lichtmodul fünfmal heller sein als bei einfacheren Solarleuchten. Damit will das Unternehmen sowohl Funktionalität als auch Energieeinsparung kombinieren.

Die automatische Steuerung durch Sensoren reduziert den Wartungsaufwand und ermöglicht eine Nutzung unabhängig von manuellen Schaltvorgängen. Die schwarze Gehäusefarbe und das reduzierte Design zielen auf eine möglichst breite Anwendbarkeit im privaten Außenbereich ab.

Mit der Einführung dieser Modelle erweitert Signify das bestehende Sortiment um eine Produktreihe, die auf Austauschbarkeit und höhere Leistung setzt. Insgesamt umfasst das Portfolio mehr als 50 verschiedene solarbetriebene Außenleuchten, darunter Wegeleuchten, Wand- und Sockelleuchten sowie tragbare Varianten.

Verfügbarkeit in DACH (UVP inkl. MwSt.):

Die Philips Solar UltraEfficient Leuchten sind ab sofort erhältlich.