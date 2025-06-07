Pinocchio trifft auf Soulslike – Lies of P: Overture veröffentlicht

Ihr seid Fans der Games des Soulslike-Genres und zugleich auch der Kinderbuchfigur Pinocchio? Dann sollte euch das Spiel Lies of P des Entwicklerstudios Round8 und Neowiz Games bekannt sein. Das Spiel ist vor zwei Jahren im September auf verschiedenen Plattformen erschienen und hat überwiegend positive Kritiken eingefahren. Grund genug, jetzt die DLC-Erweiterung Lies of P: Overture zu veröffentlichen.

Pinocchio schwingt wieder das Schwert

Laut dem Entwicklerstudio versetzt Lies of P: Overture die Spieler in die Vergangenheit, um unerzählte Geschichten und schaurige Geheimnisse zu erleben, die die Vergangenheit und die Zukunft von Lies of P prägen. Außerdem gibt es neue Waffen und Gegner sowie den geschichtlichen Hintergrund zu den verhängnisvollen Ereignissen, die zu Lies of P geführt haben.

Die DLC-Erweiterung ist ab sofort für PC sowie die Konsolen PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S und Xbox Series X zum Preis von 29,99 Euro verfügbar.

Zum Spielen der Erweiterung wird das Hauptspiel Lies of P benötigt. Ihr müsst zudem bereits einen großen Teil des Hauptspiels gespielt haben, um Zugriff auf den neuen Inhalt zu erhalten.