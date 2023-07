Pioneers of Pagonia will das bessere „Siedler“-Spiel sein

Die Siedler ist eine Aufbau-Computerspielserie des Düsseldorfer Entwicklers Ubisoft Blue Byte, die auf eine beachtliche Vergangenheit zurückblicken kann und neben der Anno-Reihe zu meinen Lieblingsstrategiespielen gehörte. In den letzten Jahren hat die Serie jedoch stark an Bedeutung verloren – Die Siedler: Neue Allianzen wird von der Presse als „absoluter“ Tiefpunkt der Serie bezeichnet.

Grund genug für den Erfinder der Siedler-Reihe Volker Wertich, der proaktiv aus der Entwicklung von Die Siedler: Neue Allianzen ausgetreten war, die Sache selber in die Hand zu nehmen. Das Ergebnis dieser Entscheidung war die Ankündigung im Frühjahr 2023 von Pioneers of Pagonia.

Der König ist tot, lang lebe der (neue) König

Pioneers of Pagonia greift das Spielkonzept von „Die Siedler“ auf, will es aber in weiten Teilen auf eine neue Ebene heben: Mehr als 40 Gebäudetypen, über 70 verschiedene Güter und verzweigte Produktionsketten sollen im Spiel zu finden sein. Für lang anhaltenden Spielspaß sollen zufallsgenerierte Karten sorgen.

Erste Einblicke in das Spielgeschehen gibt das jetzt veröffentlichte Video, das bei mir einen kleinen „Ich will das haben“-Effekt ausgelöst hat:

Die Veröffentlichung von Pioneers of Pagonia ist als Early Access-Version für Ende 2023 geplant. Derzeit konzentriert sich das Entwicklungsstudio Envision Entertainment auf die PC Steam-Version, eine Veröffentlichung auf einer anderen Plattform ist nicht geplant.

-->