Pkw-Neuzulassungen: Elektroautos wachsen am stärksten

Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen stieg im Juni gegenüber dem Vorjahresmonat um +24,8 % auf rund 280.000 Einheiten. Elektroautos wachsen zudem im ersten Halbjahr am stärksten, ihr Anteil bleibt allerdings auf niedrigem Niveau stabil.

Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden rund 1,4 Mio. Pkw neu zugelassen, das sind + 12,8 % mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Nach den Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) ist der Zuwachs nach wie vor vor allem auf die gewerblichen Neuzulassungen zurückzuführen, die um +34,4 Prozent zulegten. Der Privatmarkt legte im Vergleich zum Juni 2022 um 7,2 % zu.

Die Anzahl der rein batterieelektrisch angetriebenen Pkw (BEV) stieg im Juni um +64,4 % und im ersten Halbjahr um 31,7 %, jeweils im Vergleich zum Vorjahr. Plug-in-Hybride verzeichneten im Juni einen Rückgang von -39,2 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Benziner (+19,8 %) und Diesel (+10,3 %) legten zu.

Stärker entwickelte sich im Juni das Gebrauchtwagengeschäft. So stieg die Zahl der Besitzumschreibungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 13,1 Prozent auf rund 536.000 Einheiten. Im ersten Halbjahr wechselten rund 3 Millionen Pkw den Besitzer, 4,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Zuwächse bei deutschen Marken

Die deutschen Marken erreichten mit Ausnahme von BMW (-0,6 %/7,0 %) im Juni positive Neuzulassungszahlen, die bei Smart mit +185,8 Prozent am deutlichsten ausfielen. Mini (+47,2 %/1,7 %) und Audi (+42,5 %/8,9 %) erreichten Zuwächse von jeweils über 40 Prozent.

MAN (+38,2 %/0,1 %), Porsche (+34,9 %/1,2 %), Mercedes (+29,9 %/9,0 %), VW (+22,4 %/19,0 %) und Ford (+14,2 %/4,3 %) verzeichneten im Juni ebenfalls zweistellige Steigerungen.

In der Halbjahresbilanz blieben lediglich Opel (-5,7 %) und Ford (-4,8 %) hinter dem Ergebnis des Vorjahreszeitraums zurück, alle anderen erreichten ein Neuzulassungsplus. VW war im Juni 2023 mit 19,0 Prozent erneut die anteilstärkste deutsche Marke.

Importmarken: Tesla mit starkem Halbjahr

Positive Zulassungsergebnisse zeigten sich auch bei dem weit überwiegenden Teil der Importmarken. Unter den zulassungsstärksten Importmarken war das Plus für Tesla mit +176,6 Prozent am stärksten, der Anteil Teslas an den Neuzulassungen im Juni betrug 2,9 Prozent. Volvo (+97,3 %/1,5 %) und Mazda (+90,0 %/1,6 %) überstiegen das Ergebnis des Vorjahresmonats um jeweils 90 Prozent und mehr.

Ebenfalls zweistellig waren die Zulassungssteigerungen von Dacia (+44,9 %/2,9 %), Kia (+26,6 %/3,0 %), Seat (+24,4 %/4,8 %), Fiat (+23,7 %/2,9 %), Skoda (+19,8 %/5,3 %), Peugeot (+18,2 %/1,6 %) und Hyundai (+15,0 %/3,6 %), Renault erreichte ein Plus von 7,3 Prozent und einen Anteil von 2,6 Prozent. Skoda war im Juni mit 5,3 Prozent die anteilsstärkste Importmarke.

Nach Abschluss des ersten Zulassungshalbjahres lag Tesla mit +99,3 Prozent unter den Importmarken, die einen Zulassungsanteil von einem Prozent und mehr aufwiesen, vorne.

SUVs weiterhin an der Spitze

Die SUVs waren mit 31,4 Prozent im Juni wiederum das stärkste Segment – das Plus betrug im Berichtsmonat 31,6 Prozent. Mit einigem Abstand folgte die Kompaktklasse mit einem Anteil von 15,7 Prozent und einem Plus von 21,0 Prozent. Zweistellige Anteile an den Neuzulassungen hatten auch die Kleinwagen (11,4 %/+13,3 %) sowie die Geländewagen (10,6 %/+18,1 %) und die Mittelklasse (10,6 %/+49,2 %).

Mit Ausnahme der Mini-Vans, die einen Anteil von 0,6 Prozent und ein Zulassungsminus von 14,9 Prozent einfuhren, gingen alle weiteren Segmente mit einem positiven Ergebnis aus dem Juni hervor. Das Segment der SUVs war auch in der Halbjahresbilanz mit einem Anteil von 29,5 Prozent das stärkste Segment.

Elektroautos wachsen am stärksten, aber …

52.988 Elektro (BEV) Neuwagen kamen im Berichtsmonat zur Zulassung und damit +64,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Ihr Anteil betrug 18,9 Prozent. Innerhalb der ersten sechs Monate zeigte sich bei dieser Antriebsart ein Anstieg von +31,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, keine Antriebsart erreichte im Vergleichszeitraum mehr.

Ein Wachstum von einem vergleichsweise niedrigem Niveau ist allerdings auch deutlich einfacher zu erreichen. Zur Wahrheit gehört daher auch, dass im Juni im Umkehrschluss 81,1 % aller neu zugelassenen Fahrzeuge keine BEV waren.

Mit einem hybriden Antrieb waren im Juni 78.249 Neuwagen ausgestattet. Das waren +19,7 Prozent mehr als im Vergleichsmonat, ihr Anteil betrug 27,9 Prozent. 15.930 dieser Hybride waren den Plug-ins zuzuordnen. Die Plug-ins verzeichneten einen Rückgang um -39,2 Prozent, ihr Anteil betrug 5,7 Prozent.

Das Neuzulassungsvolumen benzinbetriebener Pkw nahm um +19,8 Prozent zu, ihr Anteil betrug 35,6 Prozent. Bei den dieselbetriebenen Neuwagen zeigte sich ein Zulassungsplus von 10,3 Prozent und ein Anteil von 16,7 Prozent.

2.111 Neuwagen mit der Antriebsart Flüssiggas kamen zur Neuzulassung – das waren +88,5 Prozent mehr als im Vergleichsmonat, ihr Anteil betrug 0,8 Prozent. Bei den Erdgasfahrzeugen (157 Pkw) wies die Statistik ein Plus von 35,3 Prozent aus, der Anteil betrug 0,1 Prozent.

Tesla träumt wieder vom autonomen Fahren Elon Musk verspricht immer wieder autonomes Fahren für die Elektroautos von Tesla, aber Jahr für Jahr trifft das nicht ein. Klar, man bietet die FSD-Option in den USA an, mit […]7. Juli 2023 JETZT LESEN →

-->