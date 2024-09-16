Mobilität

Pkw-Neuzulassungen im Jahresverlauf 2024 – alternative Antriebe in der Krise

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
The All Electric Volkswagen Id.7 Tourer

Es gibt neue Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen im Jahresverlauf 2024: In den ersten acht Monaten des Jahres 2024 wurden in Deutschland insgesamt 854.714 Pkw mit alternativen Antrieben neu zugelassen. Dies entspricht einem beachtlichen Anteil von 44,8 Prozent aller neu zugelassenen Pkw.

Trotz dieses hohen Marktanteils sank die Zahl der Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 Prozent. Zu den alternativen Antrieben zählen Elektroautos (BEV), Hybride, Plug-in-Hybride, Brennstoffzellenfahrzeuge sowie Fahrzeuge mit Gas- oder Wasserstoffantrieb.

Pm32 2024 Antriebe Alternativ 08 24 Diagramm Gif

Elektroautos und Plug-in-Hybride rutschen ab

Besonders stark war der Rückgang bei reinen Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden. Von Januar bis August 2024 wurden 359.926 Pkw mit Elektroantrieb neu zugelassen, was einem Rückgang von 22,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ihr Anteil an den Neuzulassungen beträgt 18,9 Prozent. Der Trend zeigt, dass die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in diesem Zeitraum deutlich zurückgegangen ist.

Pm32 2024 Antriebe Elektro 08 24 Diagramm Gif

Die Zahl der rein batterieelektrischen Fahrzeuge (BEV) sank im Vergleich zum Vorjahr sogar um 32,0 Prozent. Insgesamt wurden 241.911 BEV neu zugelassen, was einem Anteil von 12,7 Prozent am Gesamtmarkt entspricht. Trotz des wachsenden Interesses an umweltfreundlichen Antrieben müssen Elektroautos derzeit einen deutlichen Rückgang hinnehmen.

Pm32 2024 Antriebe Elektro Bev 08 24 Diagramm Gif

Tesla vs. VW und ein Schock für Opel

Im Jahr 2024 führen VW und Tesla das Rennen um die meisten Neuzulassungen von Elektroautos (BEV) an. VW verzeichnete mit 36.126 zugelassenen Fahrzeugen die höchste Zahl, während Tesla mit 26.089 Neuzulassungen auf dem zweiten Platz liegt. BMW sicherte sich den dritten Platz mit 25.959 Fahrzeugen, dicht gefolgt von Mercedes mit 20.686 Neuzulassungen. Unter den Importmarken ragt Skoda mit 13.196 Fahrzeugen hervor, während MG Roewe 12.823 Elektroautos neu auf die Straße brachte.

Beim Wachstum sticht BMW mit einem Zuwachs von 24,3 Prozent bei den deutschen Marken heraus. Im Gegensatz dazu verzeichneten Marken wie Opel (-63,1 Prozent) und Mazda (-92,6 Prozent) starke Rückgänge bei den Elektroauto-Neuzulassungen, was auf Herausforderungen in der Nachfrage oder im Angebot hinweisen könnte.

Alle Informationen mit Daten zu den einzelnen Herstellern findet ihr wie üblich beim KBA (Tabellen unten).


Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Carlo 🔅
    sagt am

    Wäre überhaupt keine Herausforderung, wenn die E-Autos für die Allgemeinheit bezahlbar wären. So dürfen sich die Hersteller nicht wundern. Aber ich bin mir sicher, dass man jetzt nach Papa Staat rufen wird, damit man aus dieser Misere kommt. Der Markt wird es wie immer nicht regeln.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Pkw-Neuzulassungen im Jahresverlauf 2024 – alternative Antriebe in der Krise
Weitere Neuigkeiten
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Handyhelden startet neuen „Kracher Tarif“ im Telekom-Netz
in Tarife
iPhone 17‑Serie: Berichte zu WLAN‑Ausfällen
in Smartphones
Hyundai Ioniq 5 N Detail
Hyundai Ionie 5 N: Günstigere Version des Elektroautos ist offiziell
in Mobilität
Congstar
congstar überrascht mit doppelter Rabattaktion für Zuhause-Tarife
in Provider
Das Apple iPhone 17 kommt besser als erwartet an
in Smartphones
Apple iOS 26.1 kommt: Das nächste Update geht in die Testphase
in Firmware und OS
Peugeot Licht Detail Header
Stellantis spricht von neuem „Meilenstein“ bei Elektroautos
in Mobilität
Apple Homepod 2023 Header
Der „ChatGPT-Speaker“ kommt: OpenAI greift Apple direkt an
in Smart Home
Ice 4 Baureihe 412
Pünktlichkeitsziele der Deutschen Bahn zeitlich verschoben
in Mobilität
Xbox Controller Header
Microsoft schickt die aktuelle Xbox ins Verderben
in Gaming