Deutscher Automarkt: Deutlicher Trend zu Elektroantrieben

Im April 2025 wurden in Deutschland 242 728 Personenkraftwagen (Pkw) neu zugelassen. Dies entspricht einem Rückgang von 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Der Anteil der gewerblichen Neuzulassungen ging um 0,7 Prozent auf 66,4 Prozent zurück. Dagegen stiegen die privaten Neuzulassungen um 1,1 Prozent auf 33,6 Prozent.

Bei den deutschen Marken legten Opel (+20,7 %/4,7 % Marktanteil), Ford (+15,2 %/3,9 %), Mini (+10,7 %/1,1 %) und BMW (+4,2 %/9,3 %) zu. Rückgänge gab es bei Smart (-82,4 %/0,1 %), Porsche (-23,5 %/1,3 %) und Audi (-16,7 %/6,4 %). VW verlor 2,7 Prozent, blieb aber mit 20,3 Prozent Marktanteil stärkste Marke. Mercedes verlor 1,6 Prozent (9,1 %), MAN -2,3 Prozent (0,1 %).

Pm20 2025 N 04 25 Grafik Jahresverlauf

Marktsegmente und Antriebstechnologien

Stärkste Importmarke war Skoda mit einem Plus von 22,0 Prozent und einem Marktanteil von 7,8 Prozent. Zuwächse erzielten auch Seat (+12,0 %/5,6 %), Fiat (+30,2 %/2,8 %), Suzuki (+5,7 %/0,9 %) und Renault (+3,6 %/1,7 %). Rückgänge verzeichneten unter anderem Mazda (-24,8 %/1,2 %), Toyota (-17,3 %/2,6 %), Citroën (-13,5 %/1,9 %), Dacia (-10,1 %/2,1 %), Hyundai (-9,5 %/3,4 %), Kia (-8,3 %/2,5 %), Volvo (-8,1 %/2,1 %) und Peugeot (-2,9 %/2,1 %).

SUV-Segment an der Spitze

Mit 31,7 Prozent lag das SUV-Segment an der Spitze (+12,3 %), gefolgt von der Kompaktklasse mit 16,8 Prozent (-14,5 %) und den Kleinwagen mit 11,3 Prozent (-1,7 %). Geländewagen erreichten 10,8 Prozent (-2,1%).

Die stärksten Zuwächse verzeichneten die obere Mittelklasse (+83,5 %/6,0 %), die Minivans (+35,2 %/0,6 %) und die Utilities (+21,0 %/4,9 %). Wohnmobile erreichten einen Anteil von 4,1% (+9,5%). Rückläufig waren Sportwagen (-32,9 %/1,0 %), Oberklasse (-30,1 %/0,6 %), Mittelklasse (-26,2 %/7,7 %), Minis (-23,5 %/2,1 %) und Vans (-4,7 %/1,9 %).

Hybrid und BEV legen deutlich zu

91.696 neu zugelassene Pkw verfügten über einen Hybridantrieb (37,8 %/+22,0 %), darunter 24.317 Plug-in-Hybride (10,0 %/+60,7 %). Rein batterieelektrisch betriebene Pkw (BEV) hatten mit 45.535 Neuzulassungen einen Anteil von 18,8 Prozent (+53,5 %).

Neuzulassungen Im April: Schwacher Gesamtmarkt, Aber Mehr E Fahrzeuge

Grafik: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.

Flüssiggasbetriebene Pkw wurden 1.008 Mal neu zugelassen (-13,1 %/0,4 %), Erdgas nur zweimal (0,0 %). Mit Wasserstoff betriebene Fahrzeuge wurden nicht zugelassen.

Der Benzinanteil lag bei 27,5 Prozent (66.814 Pkw/-26,4 %), der Dieselanteil bei 15,5 Prozent (37.649 Pkw/-18,7 %). Der durchschnittliche CO₂-Ausstoß aller Neuwagen lag bei 109,3 g/km (-12,5 %).

Bei den Nutzfahrzeugen verzeichneten nur die Busse einen Anstieg um 22,0 %. Rückgänge gab es unter anderem bei Sattelzugmaschinen (-31,8 %). Die Neuzulassungen von Krafträdern gingen um 20,8 Prozent zurück. Insgesamt wurden 296.087 Kraftfahrzeuge (Kfz) neu zugelassen, was einem Rückgang von 4,2 Prozent entspricht. Bei den Kraftfahrzeuganhängern betrug der Rückgang 7,7 Prozent (26.541 Einheiten).

Gebrauchtwagenmarkt bleibt stabil

Der Gebrauchtwagenmarkt verzeichnete 690.102 Halterwechsel bei den Kraftfahrzeugen (-0,4 Prozent) und 41.416 bei den Kraftfahrzeuganhängern (-0,6 Prozent). Zuwächse gab es bei Krafträdern (+10,6 %), Sattelzugmaschinen (+3,3 %), Lastkraftwagen (+2,7 %) und Zugmaschinen insgesamt (+2,2 %). Rückgänge gab es bei den sonstigen Kraftfahrzeugen (-3,5 %), den Kraftomnibussen (-2,5 %) und den Personenkraftwagen (-1,8 %).

Neuzulassungen im April 2025 nach Marken (laut KBA)

  • ALFA ROMEO: 660 Neuzulassungen (0,3%), +14,6% zu April 2024, Jan-Apr 2025: 2.594 (0,3%), +18,4%
  • ALPINE: 98 Neuzulassungen (0,0%), +139,0% zu April 2024, Jan-Apr 2025: 247 (0,0%), +30,0%
  • ASTON MARTIN: 4 Neuzulassungen (0,0%), -89,7% zu April 2024, Jan-Apr 2025: 8 (0,0%), -93,0%
  • AUDI: 15.509 Neuzulassungen (6,4%), -16,7% zu April 2024, Jan-Apr 2025: 63.653 (7,0%), -2,9%
  • BENTLEY: 42 Neuzulassungen (0,0%), -51,7% zu April 2024, Jan-Apr 2025: 206 (0,0%), -24,0%
  • BMW: 22.540 Neuzulassungen (9,3%), +4,2% zu April 2024, Jan-Apr 2025: 76.704 (8,5%), +2,0%
  • BYD: 1.566 Neuzulassungen (0,6%), +755,7% zu April 2024, Jan-Apr 2025: 2.791 (0,3%), +384,5%
  • CADILLAC: 9 Neuzulassungen (0,0%), -50,0% zu April 2024, Jan-Apr 2025: 37 (0,0%), -39,3%
  • CHERY: 4 Neuzulassungen (0,0%), keine Veränderung, Jan-Apr 2025: 4 (0,0%), keine Veränderung
  • CITROEN: 4.602 Neuzulassungen (1,9%), -13,5% zu April 2024, Jan-Apr 2025: 16.254 (1,8%), -23,1%
  • DACIA: 5.122 Neuzulassungen (2,1%), -10,1% zu April 2024, Jan-Apr 2025: 22.585 (2,5%), -6,9%
  • DS: 219 Neuzulassungen (0,1%), -17,4% zu April 2024, Jan-Apr 2025: 1.366 (0,2%), +44,9%
  • FERRARI: 181 Neuzulassungen (0,1%), -8,1% zu April 2024, Jan-Apr 2025: 640 (0,1%), -15,0%
  • FIAT: 6.799 Neuzulassungen (2,8%), +30,2% zu April 2024, Jan-Apr 2025: 17.085 (1,9%), -20,0%
  • FORD: 9.534 Neuzulassungen (3,9%), +15,2% zu April 2024, Jan-Apr 2025: 35.352 (3,9%), +4,1%
  • HYUNDAI: 8.239 Neuzulassungen (3,4%), -9,5% zu April 2024, Jan-Apr 2025: 28.580 (3,2%), -10,6%
  • KIA: 6.015 Neuzulassungen (2,5%), -8,3% zu April 2024, Jan-Apr 2025: 19.902 (2,2%), -16,2%
  • MERCEDES: 22.196 Neuzulassungen (9,1%), -1,6% zu April 2024, Jan-Apr 2025: 82.772 (9,1%), -3,4%
  • MINI: 2.782 Neuzulassungen (1,1%), +10,7% zu April 2024, Jan-Apr 2025: 9.485 (1,0%), -11,2%
  • OPEL: 11.486 Neuzulassungen (4,7%), +20,7% zu April 2024, Jan-Apr 2025: 35.642 (3,9%), -23,6%
  • PEUGEOT: 5.212 Neuzulassungen (2,1%), -2,9% zu April 2024, Jan-Apr 2025: 20.773 (2,3%), +2,4%
  • RENAULT: 4.234 Neuzulassungen (1,7%), +3,6% zu April 2024, Jan-Apr 2025: 18.137 (2,0%), +32,4%
  • SEAT: 13.670 Neuzulassungen (5,6%), +12,0% zu April 2024, Jan-Apr 2025: 57.514 (6,3%), +19,1%
  • SKODA: 18.891 Neuzulassungen (7,8%), +22,0% zu April 2024, Jan-Apr 2025: 69.005 (7,6%), +7,2%
  • TESLA: 885 Neuzulassungen (0,4%), -45,9% zu April 2024, Jan-Apr 2025: 5.820 (0,6%), -60,4%
  • TOYOTA: 6.205 Neuzulassungen (2,6%), -17,3% zu April 2024, Jan-Apr 2025: 24.653 (2,7%), -16,4%
  • VOLVO: 5.194 Neuzulassungen (2,1%), -8,1% zu April 2024, Jan-Apr 2025: 21.429 (2,4%), +1,9%
  • VW: 49.393 Neuzulassungen (20,3%), -2,7% zu April 2024, Jan-Apr 2025: 187.746 (20,7%), +3,8%
  • INSGESAMT: 242.728 Neuzulassungen (100,0%), -0,2% zu April 2024, Jan-Apr 2025: 907.299 (100,0%), -3,3%

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Robert 🌀
    sagt am

    Der Absturz von Tesla ist richtig hart 🥴 und das sogar im April, das kann ja nicht nur der Modellwechsel sein

    Antworten
    1. Neuhier 💎
      sagt am zu Robert ⇡

      Nope…. Aber selbst schuld.

      Antworten
      1. René H. 🔆
        sagt am zu Neuhier ⇡

        Laut Musk alles bezahlte Nichtkäufer! 🤪

        Antworten
    2. René H. 🔆
      sagt am zu Robert ⇡

      Nein, nicht nur Modellwechsel. Allerdings werden Model Y erst ab Mai/Juni in größeren Stückzahlen ausgeliefert. Bislang gab’s nur die Launch Edition und seit April das Allradmodell. Die Hecktriebler kommen jetzt erst so langsam. Da gehen die Zahlen etwas hoch, aber sicher nicht auf Vorjahresniveau.

      Antworten

