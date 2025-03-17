Pkw-Neuzulassungen in Deutschland – Elektroautos legen massiv zu

Die Neuzulassungen von Pkw mit alternativen Antrieben haben im Jahr 2025 einen neuen Höchststand erreicht.

Mit 226.729 Fahrzeugen machten sie bereits 55,2 Prozent aller Neuzulassungen aus. Dies entspricht einer Steigerung von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit setzt sich der Trend zu umweltfreundlicheren Fahrzeugen ungebremst fort.

Info Zu den „alternativen Antrieben“ zählen laut KBA Elektro (BEV), Hybrid, Plug-in, Brennstoffzelle, Gas sowie Wasserstoff.

Elektroautos auf dem Vormarsch

Besonders stark wuchs die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, darunter batterieelektrische Modelle (BEV), Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge. In den ersten beiden Monaten des Jahres wurden 107.698 dieser Fahrzeuge neu zugelassen – ein Plus von 36,4 Prozent im Vergleich zu 2024.

Reine Elektroautos (BEV) legten sogar um 41 Prozent zu und erreichten einen Marktanteil von 17,1 Prozent.

Markenvergleich: Wer führt bei alternativen Antrieben?

Bei den deutschen Herstellern setzte sich laut KBA Volkswagen mit 29.826 Zulassungen an die Spitze, dicht gefolgt von Mercedes (29.207) und BMW (26.500). Bei den Importmarken führt Seat mit 13.737 Neuwagen, gefolgt von Volvo (11.039) und Skoda (9.833). Beeindruckend ist der Anteil alternativer Antriebe an der Gesamtflotte der Hersteller: BMW erreichte hier 79,6 %, Volvo hat seine gesamte Flotte zu 100 % auf alternative Antriebe umgestellt.

E-Auto-Wachstum: Die großen Gewinner und Verlierer

Den größten Zuwachs bei den deutschen Marken im Bereich Elektroantrieb erzielte VW mit einem Plus von 322 Prozent, MINI legte um 239,9 Prozent zu. Doch nicht alle Hersteller profitierten von diesem Boom: Porsche (-9,4 %), Mercedes (-4,9 %) und Jaguar (-81,4 %) mussten zum Teil massive Einbußen hinnehmen.

Auch bei den reinen Elektrofahrzeugen dominiert VW mit 16.521 Neuzulassungen, gefolgt von BMW (6.345) und Audi (5.235). Bei den Importmarken führt Skoda mit 5.734 Fahrzeugen vor Seat (5.210) und Hyundai (3.021). Bemerkenswert sind die starken Zuwächse von VW (+285,3 %) und MINI (+248,3 %), während Smart und Honda mit Rückgängen von -67,7 % bzw. -95,5 % neben Tesla (-70,6 %) zu den größten Verlierern gehören.