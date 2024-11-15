PlayStation 5 bald im Angebot: Wartet mit dem Kauf

In ein paar Tagen startet der Black Friday und einige Unternehmen haben ihre Angebote für 2024 schon online gestellt, andere folgen in den nächsten Tagen. Laut Dealabs startet Sony am 22. November, also heute in einer Woche, mit Deals.

Die PS5 Pro bekommt man in diesem Jahr natürlich noch nicht im Angebot, aber die PS5 Slim ist dabei. In den USA hat man die Preise bereits gesenkt und auch bei uns soll es bald „mindestens 75 Euro Rabatt“ (Digital oder mit Laufwerk) geben.

Ähnliche Preise gab es im Sommer schon, manchmal sogar noch besser, aber das hat sich wieder gelegt, wenn man mal bei Amazon schaut. Kurz vor dem Black Friday werden Preise gerne wieder erhöht, damit die Aktionen noch besser wirken.

Falls man es aber vermeiden kann, dann sollte man dieses Wochenende vielleicht noch keine PlayStation 5 kaufen, denn die Quelle ist zuverlässig und wir gehen davon aus, dass man in einer Woche einige Euro sparen kann. Und ein paar Händler werden die Preise von Sony selbst vielleicht noch um weitere Euro unterbieten.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.