Firmware und OS

Das sind die neuen Emojis für 2025

Autor-Bild
Von
|
Emoji 2025 Header

Noch ist zwar keine finale Entscheidung des Unicode Emoji Subcommittee für die neuen Emojis getroffen, aber die erste Auswahl ist da und die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich da oft nicht mehr viel bis zum Release der finalen Emojis tut.

Es wird zwar noch bis Frühjahr 2025 dauern, wie auch in diesem Jahr, bis wir die finalen Emojis sehen, aber man kann davon ausgehen, dass die aktuelle Liste, die übrigens direkt von Emojipedia stammt, so mehr oder weniger übernommen wird.

Emoji 2025

Nächstes Jahr gibt es also ein neues Gesicht, einen Orca, eine Tänzerin, Bigfoot, einen Schatz, eine Trompete, einen Berg und einen angebissenen Apfel, bei dem ich es sehr lustig fände, wenn Apple da nur eine angebissene Seite implementiert.

164 neue Emojis stehen an, wobei über 150 davon einfach nur Anpassungen, wie weitere Hauttöne, für bestehende Emojis sind. Wann kommen die neuen Emojis? Das hängt vom Anbieter ab, da hat jeder die freie Wahl, wenn es um die Optik geht.

Einige Anbieter haben die aktuellen Emojis bereits umgesetzt, bei anderen wartet man noch. Etwas komplexer wird es bei den mobilen Lösungen, also Android und iOS, denn da kommen die Emojis immer erst recht spät mit einem großen Update.

Xbox Logo Header 2025

Microsoft: Wir planen „definitiv“ eine neue Xbox

Die Nachfrage nach der Xbox sinkt und eigentlich lief es bei dieser Generation nur zum Start gut, seit ca. zwei…

15. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Firmware und OS / News / ...
Weitere Neuigkeiten
1822direkt
1822direkt: Neue Zinssätze für Festgeldkonten
in Fintech
Bmw I4 M50 2025 Innen
ADAC-Umfrage: 81 Prozent zufrieden mit Elektroautos
in Mobilität
Devolo Home Control Smart Heizen Header
devolo kündigt Abschaltung der Home-Control-Server an
in Smart Home
Bundle-Deal: Samsung Galaxy S25 + 100 GB Allnet-Flat für 25 Euro im Monat
in Tarife
Forza Horizon Header
Forza Horizon 6: Hier soll der neue Titel spielen
in Gaming
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Vodafone bietet 200 € Apple-Willkommensbonus
in Vodafone
ING Deutschland startet Wero als Echtzeit-Zahlungslösung
in Fintech
HUAWEI WATCH GT 6 Series startet am 19. September
in Wearables
Elektroautos machen 3,3 % des Pkw-Bestands aus
in Mobilität
Android 16 QPR2 Beta 1 veröffentlicht – Verbesserungen für UI, Medien und Entwickler
in Firmware und OS