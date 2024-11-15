Das sind die neuen Emojis für 2025

Noch ist zwar keine finale Entscheidung des Unicode Emoji Subcommittee für die neuen Emojis getroffen, aber die erste Auswahl ist da und die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich da oft nicht mehr viel bis zum Release der finalen Emojis tut.

Es wird zwar noch bis Frühjahr 2025 dauern, wie auch in diesem Jahr, bis wir die finalen Emojis sehen, aber man kann davon ausgehen, dass die aktuelle Liste, die übrigens direkt von Emojipedia stammt, so mehr oder weniger übernommen wird.

Nächstes Jahr gibt es also ein neues Gesicht, einen Orca, eine Tänzerin, Bigfoot, einen Schatz, eine Trompete, einen Berg und einen angebissenen Apfel, bei dem ich es sehr lustig fände, wenn Apple da nur eine angebissene Seite implementiert.

164 neue Emojis stehen an, wobei über 150 davon einfach nur Anpassungen, wie weitere Hauttöne, für bestehende Emojis sind. Wann kommen die neuen Emojis? Das hängt vom Anbieter ab, da hat jeder die freie Wahl, wenn es um die Optik geht.

Einige Anbieter haben die aktuellen Emojis bereits umgesetzt, bei anderen wartet man noch. Etwas komplexer wird es bei den mobilen Lösungen, also Android und iOS, denn da kommen die Emojis immer erst recht spät mit einem großen Update.