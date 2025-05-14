PlayStation 5: Nachfrage geht ohne GTA 6 zurück

Die Hochphase der PlayStation 5 ist vorerst vorbei, denn das Geschäftsjahr von Sony ist beendet und mit dem ersten Quartal, in dem man 2,8 Millionen Einheiten der PS5 verkaufen konnte, waren es 18,5 Millionen Einheiten. Nach einem guten Quartal folgte ein eher mageres und somit geht die Nachfrage der PS5 zurück.

Im Vorjahreszeitraum (also dem letzten Geschäftsjahr) waren es noch über 20 Millionen Einheiten. Und die Prognose ist nicht besser, denn Sony geht von ca.15 Millionen Einheiten im aktuellen Geschäftsjahr aus. Die Verschiebung von GTA 6 und ein aktuell überschaubares Lineup werden die Nachfrage also weiter drücken.

PlayStation: PS5 auf dem Level der PS4

Die PlayStation 5 ist aber mit 77,8 Millionen verkauften Einheiten weiterhin eine sehr erfolgreiche Konsole und in etwa (1 Million Einheiten entfernt) auf dem Level des Vorgängers (der PlayStation 4). Diese drehte zum Ende nochmal richtig auf und das wäre auch bei der PlayStation 5 (vor allem mit GTA 6 nächstes Jahr) gut möglich.

Doch man merkt 2024 und 2025 eine kleine Fehleinschätzung in der Strategie der PlayStation Studios, die den Fokus zu sehr auf Live-Service-Spiele legten. Viele Projekte wurden eingestellt und eins ist gescheitert. Das kostet Zeit und Geld und vermutlich werden die alten und großen Studios erst ab 2026 voll zurückkommen.

Es könnte aber auch ein sehr guter Zeitpunkt für den Einsteig sein. Also noch nicht jetzt, aber im Spätsommer oder rund um den Black Friday, denn ich gehe davon aus, dass Sony ohne GTA 6 mit Angeboten arbeiten muss. Ich würde die PS5-Ära aber noch nicht abschreiben, im Gegenteil, es deutet sich eine Hochphase an.

GTA 6, Intergalactic, sicher ein neues Spiel von Santa Monica (God of War), Saros, Horizon 3, Wolverine, es würde mich nicht wundern, wenn Sony die beiden Jahre abhakt (es läuft ja noch ganz okay) und sich auf 2026 fokussiert. Man darf sich nur nicht zu viel für die PS6-Ära aufheben, diese Problematik entsteht auch gerade.

PlayStation 5 Pro: Mein Fazit als Video