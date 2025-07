PlayStation 5 Pro: Datum für die Konsole steht noch

Bisher deuteten alle Gerüchte darauf hin, dass Sony die PlayStation 5 Pro noch in diesem Jahr veröffentlicht, vermutlich in der zweiten Novemberhälfte. Und eine der besten Quellen, Tom Henderson, blickte ebenfalls entspannt auf die neue Konsole.

Doch ausgerechnet er sorgte diese Woche für Unruhe, als er in einem Tweet so ein bisschen andeutete, dass die PlayStation 5 Pro doch nicht mehr 2024 kommt. Da hat er sich jetzt ausführlicher bei Insider Gaming geäußert. Wie ist also der Stand?

Es gibt Quellen, die den Release in diesem Jahr kritisch bei Sony sehen, denn das 1st-Party-Lineup der PlayStation Studios selbst ist überschaubar, aber Dokumente deuten weiterhin darauf hin, dass sich bei der Sony PlayStation 5 Pro nichts ändert.

PS5 Pro könnte im September gezeigt werden

Entwickler werden gebeten, dass sie ihre für die PS5 Pro optimierten Spiele bis zum 30. Juli bei CertOps (Platform Certification & Operations) einreichen, was Sony vor 18 Monaten als Datum festgelegt hat, und ab dem 15. September müssen sie für die neue Pro-Version optimiert sein. Das heißt nicht, dass die PS5 Pro da erscheint.

Der mögliche Ablauf wäre also, dass Sony die PlayStation 5 Pro, wie schon die PlayStation 4 Pro, im September ankündigt, womöglich mit einem Showcase, und im August schaut, welche Spiele eingereicht wurden und welche man dort zeigt.

Sony feiert nach einem halben Jahrzehnt auch mal wieder ein Comeback auf der Tokyo Game Show, die am 26. September startet, da wird man vorher also sicher mehr zeigen, denn Astro Bot alleine ist kein Grund für einen großen Messeauftritt.

