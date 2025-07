PlayStation 5 Pro: Konsole bei Sony wieder lieferbar

Das war gestern ein ziemliches Chaos im Online Shop von Sony, denn PlayStation Direct war komplett überfordert. Der Grund war aber wohl nicht (nur) die PS5 Pro, sondern vor allem die teils sehr limitierte Sonderedition zum 30. Jubiläum.

Ich habe hier schon aufgeschrieben, was das für ein Chaos war und das Feedback zur Aktion von Sony ist, so wie ich das sehe, durchweg negativ. Schade, denn die Jubiläumsedition für Fans wird zu einer guten Anlage für Scalper dieser Welt.

Mittlerweile hat sich die Lage bei Sony wieder entspannt und die PlayStation 5 Pro (der Rest ist ausverkauft) kann ganz normal für 799,99 Euro bei Sony bestellt und am 7. November geliefert werden. Andere Shops wie Amazon sind in Deutschland noch nicht dabei, hier startet der Vorverkauf der PS5 Pro erst am 10. Oktober.

