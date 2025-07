Blizzard plant angeblich einen StarCraft-Shooter

Jason Schreier von Bloomberg gilt es zuverlässige Quelle für Gaming-Gerüchte und er befindet sich derzeit auf Promo Tour für sein neues Buch, welches sich Blizzard und dem Absturz des Studios widmet. Das Buch „Play Nice“ erscheint im Oktober.

StarCraft kommt als Shooter zurück

Und was bietet sich da besser an, als exklusive Details über Blizzard zu nennen, die er in den letzten Jahren bei intensiver Recherche erfahren hat. Im Gespräch mit IGN hat Jason Schreier verraten, dass Blizzard einen StarCraft-Shooter geplant hat.

Die beliebte Marke kommt also vielleicht schon bald zurück, aber anders, als sich das viele erhofft haben. Laut Schreier leitet Dan Hay das Projekt bei Blizzard, er ist durch Far Cry bekannt geworden. Weitere Details nannte die Quelle jedoch nicht.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Blizzard über diesen Schritt nachdenkt, es gab 2002 bereits eine Ankündigung mit StarCraft Ghost. Das Spiel wurde allerdings 2006 pausiert und später eingestellt. Es war ein geplanter 3rd-Person-Shooter.

