PlayStation 5: Sony verteilt Version 10.4 als Update

Sony dürfte uns bald Version 11 als Preview für die PlayStation 5 zeigen, die dann im Frühjahr als eines von zwei großen Updates im Jahr ansteht. Doch davor bessert man mal wieder nach, ab sofort wird Version 10.4 für die PlayStation 5 verteilt.

Im Changelog merkt Sony an, dass man wie so oft die „die Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert“ hat, es gibt aber noch eine konkrete Änderung mit diesem Update, die ich hier einfach mal direkt zitiere:

Wir haben den Prozess der Übertragung von Daten von einer anderen PS5 aus verbessert und die Stabilität bei der Übertragung großer Datenmengen, wie Aufnahmen, optimiert.

Am Tag des Jubiläums gibt es also auch noch ein Update für die PlayStation und es gibt noch ein nettes Extra für Nostalgie-Fans, die gerne den alten Start sehen. Sony hat allerdings schon bestätigt, dass das hier nur für kurze Zeit möglich sein wird.