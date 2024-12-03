Die Sony PlayStation ist jetzt 30 Jahre alt

Ihr habt es in den letzten Wochen sicher schon mitbekommen, bei Sony feiert man seit einer Weile das 30. Jubiläum der PlayStation. Doch bei den ganzen Aktionen ist einigen vielleicht gar nicht bewusst, wann das Jubiläum denn genau stattfindet.

PlayStation: Marktstart im Dezember 1994

Heute. Die Sony PlayStation kam am 3. Dezember 1994 in Japan auf den Markt, in den USA fand der Marktstart dann allerdings erst am 9. September 1995 statt und in Europa mussten wir noch ein paar Tage länger darauf warten (25. September).

Sony hat in den letzten Wochen viele Dinge gezeigt und neue Hardware in Grau auf den Markt gebracht, heute gab es noch ein kleines Video, in dem man sich bedankt.

Schönes Video, ich verbinde tatsächlich relativ viel mit der PlayStation und bin mit der Konsole aufgewachsen. Ich habe auch alle Generationen miterlebt, wobei ich die PS4-Ära fast ausgelassen und erst gegen Ende mit der PS4 Pro eingestiegen bin.

Aktuell begleitet mich die neue PlayStation 5 Pro und im Ranking der PlayStation-Generationen würde ich diese auf Platz 2 einordnen. Die Sony PlayStation 2 wird wohl immer mein Highlight bleiben, sie ist übrigens auch die erfolgreichste Konsole.

Die PlayStation 4 würde vermutlich den zweiten Platz einnehmen, aber diese habe ich nur wenige Monate gegen Ende erlebt und die meisten Blockbuster erst auf der PS5 als optimierte Version nachgeholt, daher liegt sie im Ranking derzeit vorne.

PlayStation: Es fehlt eine Spiele-Roadmap

Was mir mit Blick auf das aktuelle Jubiläum allerdings fehlt, ist eine Preview der kommenden PlayStation-Spiele. Wir haben die graue Edition, wir haben sehr viele Goodies und Aktionen, wir haben die PS5 Pro, es fehlen derzeit wirklich die Spiele.

Das 30. Jubiläum wäre in meinen Augen ein guter Zeitpunkt für ein richtig großes Showcase gewesen, in dem Sony zeigt, was da 2025 und vielleicht auch darüber hinaus ansteht. Quasi eine kleine Preview der kommenden Jahre der PlayStation.