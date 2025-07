PlayStation 5 mit Update: Das steckt in Version 10.2

Sony spendiert der PlayStation 5 mal wieder ein Update, dieses Mal gibt es Version 10.2 für die Konsole, genau genommen ist es Version 24.07-10.20.00. Und Sony hat auch ein paar Dinge verbessert und die Stabilität wie immer direkt optimiert.

Neue Funktionen gibt es nicht, aber ich gehe fast davon aus, dass das jetzt die Grundlage für die PlayStation 5 Pro ist, die in ein paar Tagen startet. Die Konsole wird ab dem 7. November erhältlich sein und kann weiterhin vorbestellt werden.

Mit Version 11 ist in diesem Jahr übrigens nicht mehr zu rechnen, Sony dürfte aber wie immer am ersten von zwei großen Updates für 2025 arbeiten. In der Regel gibt es die Beta im Februar, bis dahin wird man Version 10 der PS5 weiter optimieren.

PlayStation 5: Version 10.2 Changelog

Aktivitäten werden jetzt als Läuft, Nicht begonnenoder Abgeschlossen angezeigt, je nachdem, ob du die Aktivität jemals begonnen oder abgeschlossen hast Potenzielle Spoiler werden weiterhin ausgeblendet.

Wir haben die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert.

Wir haben die Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert.

