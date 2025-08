PlayStation 5: Sony zeigt exklusiven PS5-Controller für Astro Bot

Der große Sommer-Blockbuster von Sony ist Astro Bot in diesem Jahr und da das Spiel als Demo auf der PS5 vorinstalliert ist (und jetzt eine Vollversion kommt) und die Fähigkeiten des DualSense zeigen sollte, gibt es natürlich einen PS5-Controller.

Sony hat heute den exklusiven DualSense in der Astro Bot-Edition vorgestellt, den man ab dem 9. August vorbestellen kann. Er wird in limitierter Auflage verfügbar sein und kostet 79,99 Euro. Marktstart ist am 6. September (mit dem neuen Spiel).

Gefällt mir, ich habe zwar genug Controller, aber als Fan von Astro Bot wäre das eine schöne Ergänzung im Lineup. Und die UVP ist durchaus passabel, immerhin ist der PS5-Controller sehr preisstabil und kostet (ohne ein Angebot) auch 70+ Euro.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->