PlayStation 5: Starkes Angebot bei Amazon online

Der Black Friday rückt näher und eine gute Quelle hat schon verraten, dass Sony diverse Angebote rund um die PlayStation 5 plant. So soll es ein Bundle mit Fortnite geben, bei dem man aber die UVP zahlen muss, die Fortnite-Inhalte gibt es dazu.

Wer kein Fortnite spielt, für den dürfte das kaum interessant sein, aber Sony wird sicher auch die normale PlayStation 5 im Preis senken. Das tat man letztes Jahr auch schon und kurz vorher startet die PS5 Pro, da werden viele überlegen, ob sie sich eine normale PS5 kaufen. Doch es gibt schon jetzt ein echt starkes Angebot.

Momentan bekommt man die PlayStation 5 (Slim) als digitale Version für nur 379 Euro direkt bei Amazon. Die Version mit Laufwerk ist leider nicht in Angebot, aber das dürfte für alle attraktiv sein, die keins benötigen. Oder damit starten, man kann sich das Laufwerk bei der Slim-Version immerhin auch noch später kaufen.

Die UVP liegt bei 450 Euro, was man zwar nicht mehr bezahlen muss, aber klar unter 400 Euro sind ein echt gutes Angebot und ich glaube nicht, dass der Preis am Black Friday viel weiter sinken wird. Schaut also bei Interesse direkt bei Amazon vorbei, denn ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange diese Aktion gültig ist.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->